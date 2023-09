Un couple de Love Island accusé d’avoir « simulé une séparation déchirante » pour une émission de téléréalité par les fans

Un couple de LOVE Island a été accusé d’avoir simulé leur rupture afin de participer à une émission de téléréalité.

Paige Turley et Finley Tapp ont choqué les fans de Love Island plus tôt cette année lorsqu’ils se sont séparés trois ans après avoir remporté la série.

Instagram

Finn et Paige se sont inscrits à Celebrity Ex on the Beach[/caption] ITV

Mais cette décision a amené certains fans à s’interroger sur leur séparation.[/caption]

Il a été révélé plus tard qu’ils s’étaient inscrits à Celebrity Ex on the Beach – et maintenant certaines personnes ont remis en question le timing.

En publiant l’histoire exclusive du Sun révélant le prochain mouvement de Paige et Finn, une personne a écrit sur Reddit : « Alors c’est pour ça qu’ils ont rompu ? »

Quelqu’un d’autre a répondu : « C’était ma première pensée. « Rompez » à l’amiable, remettez-vous ensemble dans la série, boom, visibilité supplémentaire et intérêt renouvelé pour leur relation et leur carrière.

Et un troisième a ajouté : « C’est aussi une pensée que j’ai eue pendant une seconde. »

Un initié de la télévision a déjà déclaré au Sun : « Il y a des ex de Love Island qui ne souhaiteraient plus jamais partager l’écran entre eux.

« Ces deux-là ne sont pas comme ça – leur séparation semblait en fait presque amicale – mais ça va quand même être gênant de participer à nouveau ensemble à une autre émission de téléréalité.

« Peut-être que nous verrons de la romance, même si je ne retiendrais probablement pas mon souffle. »

Des sources ont révélé que le couple de Love Island s’était séparé après avoir décidé que « ce n’était pas pour toujours », laissant les fans sous le choc.