Un couple de l’Arizona se marie à l’épicerie où ils se sont rencontrés pour la première fois

Un couple de personnes âgées des États-Unis a fait la une des journaux pour s’être marié dans un endroit où ils se sont rencontrés pour la première fois. Si vous pensez que c’était un restaurant chic ou un parc à thème, alors vous n’êtes même pas proche. Les natifs de l’Arizona, Dennis Delgado, 78 ans, et Brenda Williams, 72 ans, se sont mariés dans une épicerie le 19 novembre. Le couple a décidé de prononcer les vœux de mariage à l’épicerie car l’endroit signifiait beaucoup pour eux. .

Ils se sont rencontrés au supermarché, Fry’s Food and Drug Store à Casa Grande, l’année dernière en août et ont rapidement commencé à se fréquenter. Pour leur grand jour, ils ont opté pour un lieu auquel ils ont attaché des valeurs sentimentales. Dans une interaction avec Fox13, Brenda s’est souvenue du jour où elle a rencontré Dennis pour la première fois. Elle a dit: «Je marche dans l’allée, et quelqu’un vient derrière moi et dit…» Dennis a complété sa phrase en disant: «Vous savez ce qu’il y a de mieux dans le port d’un masque? Vous pourriez passer ces [people] ne portez pas de masque et maudissez-les à voix basse, ils n’entendent pas un mot de ce que vous dites.”

Suite à cela, Brenda a partagé qu’ils étaient restés là pendant un moment et ont réalisé qu’ils avaient une situation similaire. Le couple a également révélé qu’ils n’avaient pas attendu très longtemps pour échanger leurs numéros de téléphone, et c’est ainsi que leur histoire d’amour a commencé.

Après des mois de fréquentation, un beau jour d’avril de cette année, Dennis s’est présenté chez Brenda pour lui dire qu’il voulait lui offrir une bague de fiançailles. Et Brenda, sans aucun délai, a accepté la proposition.

Elle a dit: “Alors, il est parti, et quelques heures plus tard, je l’ai appelé et lui ai demandé, ‘as-tu bu?'”

C’est Brenda qui voulait que Dennis lui propose dans la même allée où ils se sont rencontrés. Elle a dit: «J’ai dit que nous nous sommes rencontrés là-bas. Il veut me proposer, et je veux qu’il le fasse dans l’allée des condiments où nous nous sommes rencontrés.

L’histoire d’amour du duo leur a donné un but avec lequel vivre, dans leur vieillesse.

