Un couple de l’Arizona disparaît alors qu’il faisait du kayak au Mexique pour Thanksgiving

Une recherche est en cours pour un couple de l’Arizona qui a disparu alors qu’il faisait du kayak au Mexique le jour de Thanksgiving, ont annoncé les autorités.

Corey Allen et son épouse Yeon-Su Kim de Flagstaff faisaient du kayak avec leur fille adolescente vers 13 heures jeudi à Puerto Peñasco, également connu sous le nom de Rocky Point, au Mexique, lorsque les vents ont commencé à se lever, ont déclaré la famille et les amis. Allen a aidé leur fille à regagner le rivage et on pense qu’il est retourné chercher Kim avant que le couple ne disparaisse.

Les autorités mexicaines ont tweeté qu’une recherche de deux Américains était en cours, accompagnée d’une photo du couple.

“La protection civile de Sonora maintient la coordination avec le secrétaire à la Marine et les autorités municipales dans la recherche de deux personnes d’origine américaine qui ont disparu à Puerto Peñasco après un voyage en kayak”, indique le message.

“Les recherches seront renforcées par des vols de reconnaissance de la marine et par voie terrestre du secrétaire à la sécurité publique et des autorités municipales de Puerto Peñasco”, a écrit l’agence dans un tweet de suivi.

La police de Flagstaff a dit FOX10 Phénix qu’il est au courant des informations concernant le couple disparu mais qu’il ne dispose d’aucune information directe sur la recherche.

Shelly Thomas, une amie proche du couple, a déclaré à la station qu’Allen et Kim sont “des amis incroyables et des parents merveilleux” qui sont une partie importante de la communauté de Flagstaff.

“Nous prions pour qu’ils soient retrouvés vivants et puissent être ramenés à leurs enfants qui les aiment et dépendent d’eux”, a déclaré Thomas.

Allen est agent immobilier et Kim est professeur de foresterie à la Northern Arizona University, selon AZ Family. Le couple aurait deux enfants adolescents.

Rocky Point est un lieu de villégiature populaire pour les habitants de l’Arizona et se trouve à environ quatre heures de route de Phoenix.