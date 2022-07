Un couple de la Saskatchewan perd près de 30 bovins à cause de la foudre

L’édition de l’après-midi – Sask.8:34Famille de Mankota Sask. perdre près de trente de leur bétail à cause de la foudre

Cet été a produit de nombreux orages dans certaines régions de la province. Certains endroits ont connu des vents violents, des tornades, de la grêle, de fortes pluies et des éclairs. Glen Brière et son épouse Darla sont rentrés chez eux pour découvrir que 28 de leurs bovins étaient morts à cause d’une tempête. Glen et Darla ont rejoint l’émission pour nous en dire plus.