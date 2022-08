Un couple de la Colombie-Britannique se demande pourquoi ils ont été escortés par la police hors du vol Swoop après le changement de siège

Un couple de la Colombie-Britannique se demande pourquoi une dispute mineure dans un avion a dégénéré en étant escorté par la police.

D’autres passagers du vol défendent le couple, qui est noir, accusant le personnel de racisme.

Jhody Batiste volait de Toronto à Kelowna mercredi lorsqu’elle a demandé à un autre passager de changer de siège afin qu’elle puisse s’asseoir à côté de son partenaire, Andre Henry.

La passagère a accepté, a déclaré Batiste, et une hôtesse de l’air lui a dit qu’elle devrait payer pour changer de siège.

Batiste a déclaré que d’autres personnes dans l’avion étaient venues à sa défense.

“Puis elle dit:” Il ne s’agit même plus de changer de siège. Il s’agit de [your] attitude. Et puis quelqu’un à l’arrière a dit: “Non, c’est votre personnel qui donne une attitude”. Vous devriez parler à votre personnel », a-t-elle déclaré.

Une autre passagère, Jennifer Aviss, a été témoin de l’incident et a déclaré que Batiste se défendait simplement comme n’importe qui le ferait.

“Elle n’était pas impolie”, a déclaré Aviss.

Aviss a déclaré qu’elle avait tenté d’intervenir en parlant aux agents de bord, puis au pilote.

“C’était très clairement racial”, a-t-elle déclaré. “L’autre personne qui a changé de siège avec Jhody était un homme de race blanche – à qui on n’a jamais parlé. Ils ne lui ont pas dit un mot.”

Batiste a déclaré qu’on lui avait dit qu’un agent de bord n’était pas à l’aise avec elle sur le vol et que les autorités seraient contactées si elles ne descendaient pas de l’avion.

La police est finalement arrivée pour escorter Batiste et Henry hors du vol.

“Je me sentais nu, honteux, exposé, gêné”, a déclaré Batiste. “Toutes sortes d’émotions coulent juste.”

Elle a dit qu’ils devaient réserver de nouveaux vols, ce qui leur a coûté près de 2 000 dollars.

“C’est juste une honte”, a déclaré Henry.

Batiste a déclaré que la partie la plus difficile était d’expliquer ce qui était arrivé à leur fils de huit ans.

Jhody Batiste a déclaré que son expérience sur une compagnie aérienne Swoop a conduit à une conversation difficile avec son jeune fils. (Radio-Canada)

“Il était comme, ‘Maman, tu n’es pas une mauvaise personne'”, a-t-elle dit. “Cela m’a touché le cœur et c’était la première fois que j’avais la conversation avec mon fils concernant la couleur de votre peau.”

La police de Peel a confirmé avoir répondu à un appel pour une perturbation sur un vol Swoop mercredi après-midi et “escorté les parties hors de l’avion sans incident”.

Dans une déclaration à CBC, Swoop Airlines a déclaré avoir contacté le couple.

“La sécurité de nos voyageurs et des membres d’équipage est de la plus haute importance, et au moment de l’incident signalé, l’équipage a pris la décision de retirer les deux voyageurs du vol”, indique le communiqué.

“Swoop a une tolérance zéro pour le racisme et la discrimination de toute sorte. Nous prenons ces questions très au sérieux et avons immédiatement lancé une enquête sur ce dossier.”

Batiste a déclaré que la compagnie aérienne s’était excusée et avait proposé de leur rembourser leurs billets Swoop.