Un couple de Kitchener trouve des médailles de la Seconde Guerre mondiale dans les murs et retrouve la petite-fille d’un soldat né au Québec

Kerry et Krista O’Brien vivent dans leur maison de Kitchener, en Ontario, depuis 2015, mais n’ont jamais remarqué une petite boîte en carton nichée dans les murs du sous-sol semi-fini jusqu’à ce qu’elles commencent les rénovations cet automne.

“Lorsque nos entrepreneurs étaient là-bas pour la démolition, ils martelaient des goujons et quelque chose s’est détaché, et ils ont donc sorti une boîte qui était nichée entre les solives”, a déclaré Krista à CBC Kitchener-Waterloo.

La boîte de couleur sarcelle avait été camouflée par les murs, qui étaient d’une couleur similaire, a-t-elle déclaré.

“La [construction] Le contremaître est monté à l’étage et a passé la tête par la porte et a dit: “Hé, nous avons trouvé quelque chose dans les murs.””

À l’intérieur de la boîte de couleur sarcelle

À l’intérieur de la boîte se trouvaient cinq médailles datant de la Seconde Guerre mondiale et une note rédigée par le gouvernement fédéral de l’époque. Ça disait:

Le ministre de la Défense nationale, en transmettant les médailles ci-jointes émises pour le service du soldat A104166 HA Webster pendant la guerre de 1939 à 1945. Prie d’exprimer, au nom du gouvernement du Canada, sa sincère appréciation des services rendus.

Les médailles sont une combinaison courante donnée aux personnes qui ont servi pendant cette guerre, a déclaré Matt Baker, chercheur associé au Centre Laurier pour l’étude du Canada.

“Ils indiquent que le récipiendaire s’est porté volontaire pour le service pendant la guerre et a servi outre-mer, y compris pendant la période de combat dans le nord-ouest de l’Europe, du jour J au jour de la victoire”, a déclaré Baker à CBC.

“Si vous serviez dans le Pacifique ou en Méditerranée, vous recevriez un groupe légèrement différent.”

Qui était HA Webster ?

Les O’Brien se sont donné pour objectif de retrouver la famille de Webster et de comprendre comment ses médailles de service se sont retrouvées dans leur sous-sol.

“C’est un héritage important et c’est pourquoi je pense qu’il est si important pour moi de le leur rendre”, a déclaré Kerry.

Les archives montrent que Howard Arlington Webster est né le 11 novembre 1912 à Bury, au Québec, de Samuel et Enid Webster. Il était l’un des sept enfants.

Webster vivait à Ariss, en Ontario, au nord de Guelph, lorsqu’il s’est enrôlé pour la Seconde Guerre mondiale. Un site d’ascendance montre qu’il avait été marié à Ada Mary et qu’ils ont eu un enfant. Webster a travaillé à Guelph chez Sterling Rubber Company où il était plongeur.

Selon ses papiers d’attestation, Pte. Webster s’est enrôlé pour servir dans les Forces canadiennes et s’est rendu outre-mer le 14 mai 1943. Il a servi dans les Stormont, Dundas and Glengarry Highlanders, Royal Canadian Infantry Corps et a combattu dans ce que Matt Baker appelle « une partie du crescendo de la bataille de Normandie ». “, les 14 et 15 août 1944.

Les médailles, de gauche à droite, sont l’Étoile de 1939-45, l’Étoile de France et d’Allemagne, la Médaille de la Défense, la Médaille canadienne du volontaire (avec barrette) et la Médaille de la guerre 1939-45. (Joe Pavia/CBC)

“Webster a été tué au cours de quelque chose appelé l’opération Tractable, qui faisait partie d’une poussée massive des Alliés pour encercler les restes de l’armée allemande en Normandie”, a déclaré Baker.

Baker a déclaré que l’objectif de l’unité de Webster était un château dans le village d’Assy, au sud-est de Caen.

“Ils ont attaqué le château et l’ont pris sous le couvert de la fumée et de l’artillerie, ont repoussé de féroces contre-attaques allemandes, de sorte que Webster a été tué soit ce jour-là, soit lors d’opérations de nettoyage, le lendemain”, a déclaré Baker.

Webster a été enterré au cimetière de guerre canadien de Bretteville-Sur-Laize dans le Calvados, en France.

Des retrouvailles plus proches que prévu

Avec cette information en main, Kerry a commencé la recherche pour trouver l’un des membres survivants de la famille du soldat.

Une recherche sur Ancestry.com, combinée à des informations du répertoire de la ville de la bibliothèque publique de Kitchener, lui a montré qu’une personne portant le nom de famille Webster avait vécu chez lui dans les années 1960. Les noms Wayne, Lorna figuraient sur la liste – avec une Michelle Webster y ayant vécu aussi récemment que dans les années 1990.

Kerry a trouvé une femme du même nom, à seulement 20 minutes à New Hamburg – Michelle Webster avait acheté la maison à ses parents et l’avait vendue environ sept ans avant que les O’Briens ne l’achètent.

HA Webster était son grand-père.

Son père, Wayne Webster, n’était qu’un bébé lorsque Pte. Webster a été tué au combat en France.

“Mon père est décédé depuis. Alors quand [Kerry] a dit: ‘Connaissez-vous Wayne Webster?’ Et je me dis : ‘Ouais, c’est mon père'”, a déclaré Michelle.

“Je penserais que ma mère et mon père savaient qu’ils étaient ici, et probablement que la boîte tenait dans ce petit espace. [The basement] était inachevé, surtout dans ce domaine. Donc, beaucoup de deux par quatre, beaucoup de petites étagères sur lesquelles vous pourriez installer des choses.”

Ne sachant pas qu’elles étaient là elle-même, la petite boîte de médailles n’a pas fait le déplacement avec elle dans sa nouvelle maison à New Hamburg, mais elle a dit qu’elle réunirait l’ensemble de cinq médailles avec une sixième qu’elle a à la maison.

Elle a dit qu’elle prévoyait de les assembler avec quelques vieilles photos de son grand-père dans une exposition commémorative afin de rendre hommage à son temps dans la guerre et à son sacrifice.