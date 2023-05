Un couple de Kelowna réunit la crème glacée et la famille avec une nouvelle entreprise

Better Together Ice Cream Co. (contribution)

Un couple de Kelowna a lancé une nouvelle entreprise et elle a été ouverte pour la première fois au marché des fermiers de Kelowna le 20 mai.

LP Lavoie et Ruthy Penner ont lancé Better Together Ice Cream Co. avec un peu d’aide de leurs enfants.

« Il y a plusieurs choses qui nous ont poussés à vouloir faire cela », a déclaré Lavoie. « Nous avons eu une expérience avec un produit similaire sur l’île de Vancouver lors d’un road trip avec nos enfants il y a deux ans et nous étions tous enthousiasmés par la possibilité de le faire ici dans l’Okanagan. »

Le produit est fabriqué en pressant de la crème glacée avec des fruits frais surgelés.

C’est la première fois que le couple s’aventure dans l’industrie alimentaire, mais l’aspect commercial des choses, ils le connaissent déjà, ayant déjà lancé une ligne de vêtements, SweetLegs.

Leurs filles Anouk et Elodie participent à la gestion de l’entreprise.

« Au fur et à mesure qu’ils ont grandi autour de nous en dirigeant cette entreprise de vêtements, ils ont appris à être des entrepreneurs, ils ont appris à penser aux finances, à résoudre les problèmes de manière créative. Nous voulons qu’ils continuent dans cette voie en les exposant et en les impliquant dans l’entreprise.

Lavoie a dit que cela faisait partie de l’origine du nom. « Better Together était un peu un clin d’œil à cela. Nous pensons que la communauté qui se rassemble est formidable, mais aussi que nos enfants et nous nous unissons pour construire cette entreprise, et bien sûr, les fruits et la crème glacée étant ensemble, c’est tout simplement mieux que s’ils étaient individuellement indépendants les uns des autres.

Goûtez à Better Together dans les marchés autour de Kelowna. Ils ont des options pour toutes les restrictions alimentaires.

