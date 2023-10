Un couple de jeunes mariés britanniques massacré par des terroristes liés à l’Etat islamique était en lune de miel en safari alors que de « misérables » tueurs sont pourchassés

De nouveaux mariés britanniques participaient à un safari de lune de miel en Ouganda lorsqu’ils ont été tués par des assaillants liés à l’Etat islamique.

Le président ougandais Yoweri Museveni a déclaré qu’il traquait les assaillants qui ont tué un homme d’origine britannique, son épouse sud-africaine et leur guide touristique ougandais.

2 Un couple britannique et leur guide touristique ougandais ont été tués par des assaillants affiliés à l’Etat islamique

2 Les conséquences de l’attaque tragique contre les jeunes mariés et leur guide Crédit : Moses Muthabali/Sax Rohmer Ltd

Selon les responsables du parc, ils ont été pris pour cible dans le parc national Queen Elizabeth, dans le sud-ouest de l’Ouganda.

Leur véhicule a été incendié et le trio a été abattu.

Dans un message sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, Museveni a déclaré : « C’était un acte lâche de la part des terroristes attaquant des civils innocents et tragique pour le couple qui était de jeunes mariés et visitait l’Ouganda pour leur lune de miel.

« Bien sûr, ces terroristes le paieront de leur misérable vie. »

L’église du couple leur a également rendu un hommage sincère sur sa page Facebook. On y lit : « Nous nous réveillons aujourd’hui avec le cœur lourd et la plus profonde tristesse d’apprendre cette nouvelle dévastatrice.

« Pour beaucoup d’entre nous, c’est incompréhensible. Nos pensées vont à leurs familles, à leurs amis très chers et à tous ceux qui les ont connus.

« Nous nous souvenons également de la famille de leur guide ougandais, également tué.

« Les mots ne peuvent exprimer comment réagir à cette terrible nouvelle. »

Les autorités ougandaises ont imputé l’attaque aux Forces démocratiques alliées (ADF), affiliées à l’Etat islamique.

Les ADF sont historiquement une coalition rebelle ougandaise composée de musulmans opposés à Museveni.

Le groupe a prêté allégeance à la division centrafricaine de l’Etat islamique en 2019.

Ils sont responsables de la mort de milliers de civils et ont également été accusés d’avoir intensifié les enlèvements de touristes étrangers.

Felix Kulayigye, porte-parole de l’armée ougandaise, a déclaré qu’une force conjointe de l’armée, de la police et de l’autorité chargée de la faune sauvage avait déployé toutes les ressources pour poursuivre les terroristes.

Kulayigye a exhorté la population à être vigilante et coopérative, mais a également cherché à assurer aux touristes que l’Ouganda est un pays sûr.

Sur X, le président Museveni a ajouté : « Tuer ces misérables individus ne ramènera pas la vie de ces merveilleux amis de l’Ouganda qui avaient choisi notre pays pour leur lune de miel parmi les 193 pays du monde.

« Notre haut-commissariat au Royaume-Uni s’adressera à leurs familles et leur apportera tout le soutien nécessaire dans cette situation tragique. »

Il a affirmé que les autorités ougandaises veilleraient à ce que de telles « erreurs » ne se reproduisent plus jamais.

La Grande-Bretagne a émis un avertissement contre tout voyage sauf essentiel, tandis que la France a également demandé à ses ressortissants d’être prudents.