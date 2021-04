Un couple de FLORIDE a essayé d’organiser leur mariage de rêve dans un manoir sur le marché pendant des années, pensant qu’il serait vide pour le jour de leur mariage – jusqu’à ce que le propriétaire se présente et appelle les flics.

Nathan Finkel, le propriétaire d’un vaste manoir de 16 313 pieds carrés dans les Southwest Ranches, s’est présenté un jour chez lui pour trouver le marié Courtney Wilson et une autre personne sur sa propriété préparant le mariage de Wilson.

Un couple a programmé son mariage dans une maison qu’il pensait vacante sans la permission du propriétaire Crédit: realtor.com

À la surprise de Finkel, Wilson a affirmé que c’était « le message de Dieu » que lui et son épouse Shenita Jones devaient y célébrer leur mariage. Un Finkel peu impressionné a appelé les flics pour les faire quitter sa propriété.

« J’ai des gens qui s’introduisent sur ma propriété », a déclaré Finkel à un répartiteur du 911. «Et ils continuent à me harceler, à m’appeler. Ils disent qu’ils se marient ici et c’est le message de Dieu.

« Je ne sais pas ce qui se passe. Tout ce que je veux c’est [for] il s’arrête. Et ils sont assis dans ma propriété juste à la porte d’entrée en ce moment », a-t-il déclaré lors de l’appel du samedi matin.

Lorsque la police est arrivée, ils ont dit à Wilson de partir mais ne l’ont pas inculpé d’un crime, selon le Sun-Sentinel.

Wilson et Jones ont dit que c’était le message de Dieu qu’ils organisent leur mariage là-bas Crédit: zola.com

« Je ne veux pas en parler », a déclaré Wilson lorsqu’il a été contacté pour un commentaire par le journal.

Au lieu de cela, son invitation en ligne fait tout le discours.

Se référant à lui-même et à son épouse comme «le couple royal», l’invitation de mariage de Wilson et Jones comprenait une invitation exclusive à «notre maison et domaine de rêve» qu’ils appelaient «le domaine Wilson».

Le problème est que la maison de plus de 16000 pieds carrés, avec 15 salles de bains, neuf chambres, une piste de bowling, un théâtre et un bar de 800 pieds carrés, a été mise en vente par Finkel au prix de 5,7 millions de dollars.

Finkel, le fils du franchisé IHOP Abe Finkel, a mis la maison en vente en 2019. La maison est située sur 7,5 acres de terrain et comprend, en plus de ce qui précède, un ascenseur, quatre cheminées, trois bureaux, une bibliothèque, des logements pour le personnel , deux étangs, un court de tennis éclairé, un belvédère avec barbecue et une piscine de style complexe avec une cascade, un toboggan, un bain à remous et une terrasse.

Wilson a apparemment même vérifié le manoir plusieurs fois au cours des semaines précédant son mariage, prenant des photos et affirmant qu’il voulait l’acheter, a déclaré le procureur de la ville Keith Poliakoff, qui a parlé au nom de Finkel.

« Quelques mois plus tard, ce type a demandé à Nathan s’il pouvait utiliser l’arrière-cour de Nathan pour son mariage », a déclaré Poliakoff. « Nathan a dit non. »

Ignorant le non de Nathan, Jones et Wilson ont envoyé l’invitation malgré tout, partageant leur histoire sur la façon dont ils se sont rencontrés au lycée et se sont reconnectés trois décennies plus tard, ce qu’ils devaient au destin et à l’intervention divine.

«C’est alors que le Seigneur m’a révélé le but de notre rencontre et la réponse à ma prière», a écrit Jones à propos de la proposition de Wilson à elle la veille de Noël.

Le mariage de Wilson et Jones était censé commencer à 15h30 samedi avec un « Red Carpet Cocktail Hour » à suivre immédiatement après. Une réception prévue devait durer jusque tard dans la nuit jusqu’à 2h30 du matin.

L’invitation demandait ensuite aux invités de revenir pour le brunch du dimanche de midi à 16 h.

«Le gars a pensé que c’était une maison vacante et n’a pas réalisé que Nathan vivait sur la propriété dans une autre maison», a déclaré Poliakoff.

« Ce type n’avait aucune idée qu’il vivait là-bas. Tu connais le choc qui a dû être sur son visage quand il s’est présenté à la porte et que le propriétaire était à la maison? »

Finkel n’a pas beaucoup ajouté sur l’épreuve, se contentant d’indiquer la réponse de la police.

« Ils leur ont dit de quitter la propriété et de ne pas revenir », a déclaré Finkel. « C’était la fin. »