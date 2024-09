Un couple de Floride plaide coupable d’avoir vendu du fentanyl qui a tué un bébé. Ils risquent de 20 ans de prison à perpétuité

Plus de deux ans après la mort d’une petite fille de 10 mois après avoir ingéré du fentanyl au domicile de ses parents à Boynton Beach, les trafiquants du sud de la Floride qui ont vendu la drogue au couple ont plaidé coupable d’avoir distribué l’opioïde synthétique qui l’a tuée.

Samantha Yi, 32 ans, a plaidé coupable mercredi de complot en vue de distribuer du fentanyl et de distribution de fentanyl ayant entraîné la mort. Son petit ami Darnell Mendez, 31 ans, a plaidé coupable des mêmes accusations le 25 juillet.

L’audience de détermination de la peine de Mendez est prévue pour le 29 octobre ; en attendant, la condamnation de Yi est prévue pour le 9 janvier, selon les documents du tribunal fédéral.

Le couple de Lake Worth est accusé d’avoir vendu à la mère du bébé, Kelly Kirwan, alors âgée de 32 ans, le fentanyl qui a tué son bébé en 2022.

Le 31 mars, Kirwan a remarqué que sa fille faisait « des bruits étranges » pendant qu’elle dormait l’après-midi et qu’elle envoyait des clips vidéo par SMS à des amis et à des membres de sa famille qui lui disaient que les bruits n’étaient pas normaux, selon le Palm Beach Post.

Kirwan a également envoyé des vidéos du bébé en détresse à Yi – le jour même où elle a ingéré le fentanyl, révèlent les dossiers judiciaires.

Deux heures plus tard, Kirwan se serait rendu au domicile de Yi pour acheter plus de drogue, a rapporté WPTV 5. Les documents judiciaires confirment que Kirwan et Yi ont communiqué dans les deux sens et les données de localisation montrent que Kirwan s’est rendu au domicile de la mère de Yi à un moment donné de la journée.

Peu de temps après, les procureurs fédéraux ont déclaré que Kirwan avait appelé le 911 depuis un centre commercial à l’extérieur de Boynton Beach et avait signalé que son bébé ne réagissait pas. Les pompiers ont ensuite emmené le bébé à l’hôpital Bethesda de Boynton Beach.

Le 1er avril, le bébé de 10 mois a été transféré à l’hôpital pour enfants Joe DiMaggio à Hollywood. Le 5 avril, le bébé avait perdu toute activité cérébrale et son système de respiration artificielle a été débranché, selon les documents judiciaires.

Le bureau du médecin légiste du comté de Palm Beach a conclu que la mort du bébé était un homicide et un rapport de toxicologie a déterminé qu’elle avait du fluorofentanyl, du fentanyl, du norfentanyl et de la naloxone dans son organisme.

Le fentanyl est un opioïde synthétique qui peut atteindre 50 fois plus fort que l’héroïne et 100 fois plus puissant que la morphine, selon le CDC. Il est souvent ajouté à d’autres médicaments en raison de son extrême puissance.

11 930 $, agents d’infiltration et 14 canons

Après la mort du bébé, la police de Boynton Beach a mené une enquête pour homicide au cours de laquelle elle a découvert que la mère et le père de l’enfant étaient toxicomanes et consommaient régulièrement du fentanyl dans la cuisine de leur appartement. L’enquête a également révélé que le bébé faisait ses dents et avait ingéré du fentanyl le 31 mars 2022, alors qu’il était sous la garde de sa mère, selon les autorités fédérales, qui ont noté que son père était au travail à ce moment-là.

Des mois plus tard, Kirwan a été arrêtée par les agents de Boynton Beach en octobre 2022. Elle est accusée d’homicide involontaire aggravé d’un enfant par négligence coupable. Elle a depuis été libérée sous caution, a plaidé non coupable de l’accusation et reste assignée à résidence, selon les dossiers judiciaires du comté de Palm Beach. La date de sa prochaine comparution au tribunal n’est pas encore connue.

Après avoir examiné des mois de messages texte échangés entre Kirwan et Yi, les enquêteurs ont découvert que Yi avait vendu du fentanyl à Kirwan la veille du jour où son bébé l’avait mangé. Yi s’est avérée être son seul revendeur. L’enquête a également permis de déterminer que le petit ami de Yi, Mendez, était également complice de la distribution de fentanyl.

Dans le cadre de l’enquête conjointe, la DEA, le Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs, le BBPD et le PBSO ont mené une opération impliquant deux agents infiltrés qui ont acheté du fentanyl au couple.

Après que Yi et Mendez aient reçu 11 930 $ d’agents infiltrés lors d’une transaction de drogue, ils ont été arrêtés le 6 mars à leur résidence de Lake Worth, selon les documents judiciaires.

Sur place, les forces de l’ordre ont découvert 14 armes à feu, dont un fusil de chasse calibre 12 et plusieurs pistolets et revolvers à l’intérieur de la maison du couple. Yi et Mendez ont admis être des criminels en possession illégale d’armes à feu dans le cadre de leur plaidoyer.

Les deux accusés risquent une peine d’emprisonnement minimale obligatoire de 20 ans à une peine maximale de réclusion à perpétuité.