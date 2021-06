Un couple de Floride marié depuis près de 59 ans est décédé au lit: effondrement d’un condo

Au lieu de planifier une célébration pour le 59e anniversaire de ses parents, Sergio Lozano prévoit des funérailles après leur mort ensemble dans l’effondrement d’un condo en Floride.

Sergio a déclaré à CBS Miami qu’il avait dîné avec ses parents, Antonio et Gladys Lozano, quelques heures avant que le condominium Champlain Towers South ne s’effondre jeudi à 1 h 30.

« Après le dîner, je travaille tôt le matin et j’ai embrassé ma mère pour lui souhaiter bonne nuit, j’ai embrassé mon père, et c’était tout – pas plus », a-t-il déclaré.

Lozano habite à deux pâtés de maisons dans la tour Champlain Est et a pu voir ses parents, qui habitaient l’appartement no 903 dans la tour Sud, depuis son domicile.

Cela a changé jeudi lorsqu’il a entendu un bruit et a pensé qu’une tornade avait frappé la communauté de Surfside.

« J’ai ouvert la porte et j’ai dit à ma femme : ‘Le bâtiment n’est pas là.’ Elle dit : « Que voulez-vous dire ? « Le bâtiment a disparu. » ‘Que veux-tu dire?’ « L’appartement de mes parents n’est pas là ! » a-t-il déclaré à CBS Miami.

Le département de police de Miami-Dade a trouvé Antonio, 83 ans, et Gladys, 79 ans, dans les décombres à un jour d’intervalle, a indiqué l’agence.

Les deux se sont rencontrés à Cuba et se connaissent depuis plus de 60 ans. Sergio a dit que ses parents plaisantaient sur qui mourrait en premier.

« Mon père disait à ma mère : ‘Si tu meurs, je ne sais même pas comment faire frire un œuf, je vais mourir.’ Ma mère dirait, si mon père mourait, « Je ne sais pas comment payer les factures. J’ai toujours dit à ma mère : ‘Ne t’inquiète pas, je vais le faire. Mais ils sont morts ensemble. Ce n’est pas juste, être écrasé, détruit, pas juste », a-t-il déclaré à CBS Miami.

Une amie du couple, Eloina Trujillo, a déclaré qu’elle « se souviendra toujours d’eux avec leurs jolis sourires ».

Ses parents devaient célébrer leur 59e anniversaire le 21 juillet et Sergio trouve du réconfort en sachant qu’ils sont morts ensemble.

« On m’a dit qu’ils étaient au lit ensemble. C’est la fin de l’histoire romantique », a-t-il déclaré.

