Un couple de Floride a utilisé des beignets et des pâtisseries pour chasser les ours noirs et plaide coupable

Un couple de Floride a plaidé coupable d’avoir utilisé des beignets et des pâtisseries pour attirer les ours noirs et d’avoir permis à des meutes de chiens de les attaquer. Charles Scarbrough et sa femme Hannah avaient partagé la vidéo horrible sur les réseaux sociaux où ils peuvent être vus en train d’attirer les ours noirs uniquement pour déchaîner des chiens dressés sur eux à Ocala National Forest. Le couple a ensuite été arrêté après que les autorités locales ont été informées de la même chose. Ils ont maintenant été inculpés de complot en vue de commettre du racket, des appâts et des combats d’animaux, l’utilisation illégale d’un appareil de communication bidirectionnel et la prise illégale d’un ours noir.

Selon le rapport publié par Ocala StarBanner, le couple faisait partie d’un groupe qui attirait les ours avec des friandises avant de lâcher les chiens dessus. Les ours avaient parfois l’habitude de grimper aux arbres pour se sauver, mais s’ils tombaient, ils étaient attaqués par des chiens. Charles risque plus de deux ans derrière les barreaux alors qu’il acceptait de coopérer avec les procureurs et de témoigner contre ses coaccusés. Cependant, sa femme Hannah est condamnée à cinq ans de probation après avoir plaidé coupable de prise illégale d’un ours noir et d’utilisation illégale d’un appareil de communication. On lui a également demandé de payer environ 27 000 dollars aux autorités de l’État pour les frais de poursuites et 22 847 dollars à la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission pour son enquête.

Il lui a également été interdit de dresser ou d’élever des chiens et de retourner dans la forêt nationale d’Ocala, car des chiens dressés étaient utilisés pour chasser et chasser les ours terrifiés.

Une troisième coaccusée a été condamnée à quatre ans de prison après avoir coopéré avec les procureurs l’année dernière en novembre, a rapporté le portail. Six autres personnes nommées ex-mari de Reddish, Dustin de Lake Buttler, Christopher Elliot Haun d’Ormond Beach, William Tyler Wood de Lake Butler, Mark Christopher Lindsey de Géorgie, Troy Starling de Lake Butler et William Landrum de Virginie ont également été inculpés pour connexion avec l’affaire. Les poursuites contre ces six accusés sont en cours.

