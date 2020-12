Un couple de Floride a été surpris lorsque quelques chevaux les ont obligés à quitter leur poussette. Le duo traversait une forêt lorsqu’ils sont tombés sur deux chevaux qui ont interrompu leur chemin. Les chevaux semblaient s’intéresser à la poussette, peut-être qu’ils s’ennuyaient et trouvaient la poussette intéressante. Cependant, heureusement, ils n’ont montré aucun intérêt pour le bébé.

Partagé sur le profil Twitter officiel du groupe de rock américain Dikembe Dudes, le fil est accompagné de vidéos et d’images qui permettent de comprendre en détail tout l’incident. La première partie du fil de discussion contient des photos de chevaux avec la poussette et un instantané d’un échange de texte entre eux. Les parties consécutives du fil montrent des vidéos de deux chevaux examinant leur dernier jouet et ce qui s’est passé après.

Le premier message envoyé par les personnes qui ont été témoins de l’incident se lit comme suit: «J’ai eu l’expérience la plus drôle du cheval sauvage. Les chevaux se tenaient sur le chemin du couple et le seul moment où ils sont partis, c’était lorsque le couple a laissé la poussette pour les animaux. Il est devenu clair avec le texte que les chevaux voulaient jouer avec la poussette et non avec le bébé.

La poignée officielle de DikembeDudes a écrit: «Mon fiancé était en randonnée aujourd’hui et a regardé des chevaux sauvages voler une poussette à un couple. La Floride est ROUGH. »

Le message a attiré l’attention de milliers d’utilisateurs sur la plate-forme de micro-blogging. Depuis sa publication, le fil a reçu des tonnes de commentaires. La section des commentaires est inondée de réactions amusées alors que plusieurs internautes ne pouvaient s’empêcher de rire de toute la situation.

Un utilisateur de Twitter a plaisanté: « Ils ne font que s’amuser. » Il y avait une personne qui a prétendu que cet incident particulier pourrait être le «vrai crime» de l’année.

Un autre utilisateur de Twitter a rappelé qu’eux aussi avaient parcouru le même sentier lorsque leur fille était jeune. «À cette époque, le troupeau avait un très jeune cheval, qui était fasciné par ma fille. Il s’est approché et s’est blotti contre elle pendant que les adultes – humains et équins – regardaient. Un moment magique », écrit-il.