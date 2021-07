Un couple de Desi dansant sur des airs de chanson populaire de Haryanvi devient viral, les internautes réagissent

Outre la nourriture et les déguisements, les mariages indiens sont également appréciés pour leurs chansons desi. De la cérémonie haldi et mehndi au sangeet et au cocktail, danser sur des chansons de mariage est une chose courante lors de ces célébrations. Un mariage indien idéal est tout simplement incomplet sans « nach gana » et les baratis ne se lassent jamais, même après avoir dansé pendant des heures. Au fil des ans, les spectacles de danse du côté des mariés sont également devenus à la mode. Habituellement, les frères et sœurs, les amis et les familles préparent les représentations pour la journée spéciale. Dans certains mariages, vous avez également dû voir les mariés secouer une jambe, mais nous vous assurons que rien ne peut égaler ce couple.

Vêtus respectivement de sherwani à la crème d’or et de lehenga-choli de mariée rouge, le marié et la mariée sont vus danser sur la chanson populaire de Haryanvi Gajban Pani Le Chali. Il a été partagé sur YouTube, TikTok, Instagram et d’autres plateformes de médias sociaux. Les invités au mariage n’ont pas pu résister à applaudir et à siffler pour le couple.

Cependant, il n’est pas clair si la vidéo est nouvelle ou a été reprise dans le passé. Récemment, de nombreux contenus de mariage ont fait la une des journaux. Il est évident que les gens manquent définitivement la saison des mariages en raison de la forte possibilité d’une troisième vague de la pandémie de COVID-19.

Le dernier contenu de mariage à devenir viral était la mère qui a sauté sur scène et a frappé son fils avec des pantoufles. La vidéo virale provenait du district de Hamirpur dans l’Uttar Pradesh. La mère du marié était en colère parce qu’il avait épousé une fille d’un autre casting.

Et comment oublier la mariée du sud de l’Inde, qui s’est entourée de gol gappas. La vidéo virale montrait la femme vêtue de bijoux de mariée et de vêtements de mariage. Elle a été vue entourée de golgappas alors que son assiette était pleine de golgappas. Dans la vidéo, un membre de la maison est vu en train de placer une «couronne gol gappa» sur sa tête.

