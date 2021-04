Le mariage d’une femme peut se terminer par un divorce après qu’elle et son mari ont changé de 18 maisons au cours des trois dernières années en raison de sa peur paralysante des cafards. L’incident s’est produit à Bhopal, dans le Madhya Pradesh. Le mari, un ingénieur logiciel travaillant dans la ville, n’avait aucune idée de la phobie de sa femme avant de l’épouser. Mais peu de temps après le mariage en 2017, la femme a révélé son état lorsqu’elle a vu un cafard dans la cuisine et a crié ses poumons, refusant ainsi de rentrer dans la cuisine et insistant pour qu’ils déménagent.

Le couple a déménagé pour la première fois en 2018, puis a continué à déménager les uns après les autres pendant les trois années suivantes. En fait, le couple a maintenant emménagé dans 18 nouvelles maisons, mais en vain. Selon les rapports, l’homme veut maintenant demander le divorce car il est fatigué de déménager dans de nouvelles maisons.

Incidemment, le mari a tenté de faire tester la femme dans plusieurs instituts psychiatriques et professionnels, dont un à l’AIIMS. La femme, cependant, a refusé de suivre son traitement médicamenteux et a plutôt accusé le mari d’avoir tenté de la déclarer sans fondement comme une patiente en santé mentale.

L’affaire a même été portée devant l’organisation de défense des droits des hommes BHAI Welfare Society pour obtenir des conseils, mais elle n’a pas pu résoudre le problème. Selon les rapports, le mari, apparemment épuisé, demande maintenant le divorce.

La peur des cafards est appelée katsaridaphobie et peut être débilitante pour les personnes qui en souffrent. Les zoophobies comme la katsaridaphobie sont généralement traitées à l’aide de la thérapie cognitivo-comportementale soit par la méthode de «désentisation progressive» soit par la méthode d’exposition.

