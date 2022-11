Un couple de Delhi vend des plats cuisinés à la maison dans sa voiture et gagne 60 000 roupies par mois

Vendant rajma-chawal, Karan et Amrita, un couple de Delhi vit de sa voiture. Le couple vend le plat populaire via leur point de vente de fortune, “Amrita Ji Ke Rajma Chawal”, au stade Talkatora de New Delhi. Ils servent des repas fraîchement préparés à leurs nouveaux et fidèles clients tous les jours entre 12h30 et 16h00, sauf le samedi. Au début, l’entreprise s’appuyait sur la visibilité des médias sociaux des blogueurs culinaires car il n’y avait pas de budget pour le marketing. Selon The Better Indian, un blogueur culinaire Instagram bien connu a découvert “Amrita Ji Ke Rajma Chawal” et la publicité a suscité l’intérêt des gourmets.

Depuis lors, les revenus quotidiens sont passés de Rs. 320 pour finalement atteindre Rs. 800. En vendant des spécialités maison comme Chole Chawal, Rajma Chawal, Kadhi Chawal et Boondi Raita, ainsi que de la salade et du chutney vert pour accompagner les repas, le couple est désormais en mesure de se rattraper jusqu’à Rs. 60 000 par mois.

Le couple, cependant, a dû traverser sa propre part de défis et de luttes avant de pouvoir goûter au succès dans son entreprise culinaire. Karan a travaillé comme chauffeur pendant plusieurs années. Cependant, lorsque la pandémie a frappé, il a perdu son emploi et a été invité à quitter la maison dans laquelle il vivait. Le couple a été contraint de passer deux mois à vivre dans leur voiture, à parcourir les rues de Delhi, à utiliser les toilettes publiques et à manger à langars offerts à Gurudwaras. Karan a demandé à Amrita de rester chez son père, mais elle a refusé de l’abandonner en cas de besoin.

Ils ont finalement vendu le peu de meubles qu’ils avaient à la maison et, avec un soutien minime des parents d’Amrita, ont lancé leur entreprise alimentaire, qui a rapidement attiré l’attention et la curiosité du grand public. Amrita a rappelé leurs difficultés au début de leur entreprise lorsqu’elles devaient se déplacer pour trouver des clients car le verrouillage s’avérait trop dur pour elles.

Ils ont établi une présence dans la zone près du stade de Talaktora lorsqu’ils ont commencé à recevoir des clients réguliers et à recevoir un patronage régulier. Régulièrement, des foules de gens se pressent autour de leur voiture Alto, ce qui augmente sa popularité. Le couple prépare maintenant ses propres repas dans une cuisine qu’ils ont louée à la maison Mandi.

