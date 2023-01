Un couple de Crystal Lake accusé d’avoir une ” opération de culture de champignons “, l’un d’entre eux faisant face à des accusations de pédopornographie – Shaw Local

Un couple de Crystal Lake, qui sont propriétaires d’une entreprise Huntley ensemble, a été accusé d’avoir prétendument exploité une “opération de culture de champignons” dans le sous-sol de leur maison, tandis que le mari fait également face à des allégations selon lesquelles il aurait enregistré subrepticement un enfant en train de se déshabiller, selon les archives judiciaires.

Christopher S. Hopp, 38 ans, et Corinne E. Breskovich, 42 ans, du bloc 800 Wedgewood Drive, ont chacun été accusés de possession et de possession avec l’intention de livrer plus de 200 grammes de psilocybine, un type de champignon psychédélique, ainsi que possession illégale d’un fusil de chasse Remington de calibre 12, d’un pistolet Taurus PT22, d’une carabine longue Remington, d’un revolver Ruger Security-Six, de munitions et de cartouches de fusil de chasse.

Hopp s’est vu retirer sa carte d’identité de propriétaire d’armes à feu, tandis que Breskovich était éligible mais n’en avait pas, selon les plaintes pénales.

Hopp a également été inculpé de deux chefs d’accusation de création de pornographie juvénile, de crimes de classe X, ainsi que de deux chefs de possession de pornographie juvénile et d’enregistrement vidéo sans consentement, selon la plainte.

Il a été accusé d’avoir enregistré un enfant se déshabillant à son insu et d’avoir reproduit et créé un fichier vidéo de celui-ci sur un ordinateur, selon la plainte.

Breskovich et Hopp sont les nouveaux propriétaires du Huntley Dairy Mart, selon les documents du secrétaire d’État de l’Illinois et du bureau du registraire du comté de McHenry.

Breskovich et Hopp sont répertoriés comme les gérants de Windy City Landholdings LLC, qui a acheté le Huntley Dairy Mart fin octobre. Le couple a également signé un document bancaire déposé auprès du bureau du registraire indiquant qu’ils avaient obtenu un prêt de 738 400 $ en rapport avec la propriété.

Le Huntley Dairy Mart est une institution le long de la route 47 à Huntley depuis 1955. Le propriétaire précédent l’a acheté dans les années 1980, selon les archives du Northwest Herald.

Jeudi, un mandat de perquisition a été exécuté au domicile du couple à Crystal Lake, où la police a trouvé 236 grammes de champignons psilocybine, ainsi que des spores de champignons psilocybine, une balance, des bocaux Mason et 2 000 $ en espèces, selon les requêtes des procureurs demandant au juge d’exiger la source de tout fonds de caution soit divulguée.

La police de Crystal Lake a refusé de dire ce qui avait motivé le mandat de perquisition.

Chacun a comparu dans des salles d’audience séparées mardi matin où les membres de la famille ont parlé en leur nom et ont donné des informations détaillées sur la provenance de l’argent qu’ils publieraient pour garantir leur libération de prison.

Hopp était détenu dans la prison du comté de McHenry avec une caution de 400 000 $ et Breskovich avec 150 000 $. Pour être libéré, chacun devait verser 10 % de sa caution.

Le juge James Cowlin a accepté le témoignage en salle d’audience d’un parent de Hopp selon lequel les 40 000 $ qu’elle publierait provenaient d’une source légitime et non criminelle, et la juge Tiffany Davis a fait de même pour un parent de Breskovich qui a déclaré qu’il publierait les 15 000 $.

Ils ont tous deux été libérés mardi matin, selon le journal de la prison. Hopp doit revenir au tribunal le 2 mars et Breskovich doit revenir le 17 février, selon les archives judiciaires.