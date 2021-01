Un couple gravement malade qui est ensemble depuis 55 ans était à la maison à temps pour voir la nouvelle année – après avoir battu Covid alors qu’il était côte à côte en soins intensifs.

Lin Attew, 76 ans, a été transportée d’urgence aux soins intensifs le lendemain de son mari Dave, 75 ans, et a été placée dans un lit à côté de lui à l’hôpital de Warrington, Cheshire.

Mme Attew était si malade qu’elle a été placée dans un coma médicalement provoqué pendant un mois. Et le couple craignait de ne jamais quitter l’USI en vie.

Maintenant, après deux mois et demi, ils sont tous les deux à la maison et attendent avec impatience 2021 – une année qu’ils pensaient ne jamais voir.

Mme Attew – surnommée un « miracle Covid » par son consultant – a déclaré: « Cela a été horrible mais nous y arrivons maintenant. Rentrer à la maison pour Noël était la principale chose sur laquelle nous travaillions.

Lin Attew, 76 ans, et son mari Dave, 75 ans (tous deux sur la photo) étaient à la maison à temps pour voir le Nouvel An après avoir battu Covid alors qu’ils étaient côte à côte en soins intensifs. Mme Attew a été transportée d’urgence aux soins intensifs le lendemain de son mari – et a été placée dans un lit à côté de lui à l’hôpital Warrington, Cheshire.

Mme Attew (ci-dessus, avec son mari) était si malade qu’elle a été placée dans un coma médicalement provoqué pendant un mois. Et le couple craignait de ne jamais quitter l’USI en vie. Maintenant, après deux mois et demi, ils sont tous les deux à la maison et attendent avec impatience 2021 – une année qu’ils pensaient ne jamais voir

«Chaque fois que les médecins venaient, nous disions: » Serons-nous à la maison à temps? » Et ils répondaient: « Nous ne savons pas encore ».

«Honnêtement, je ne peux pas remercier assez les médecins, les infirmières et les soignants. Ils étaient absolument géniaux. Je ne peux rien reprocher à aucun d’entre eux. Je n’aurais pas pu m’en sortir sans eux.

Le couple a décrit leur expérience et l’inquiétude pour leur famille – y compris trois enfants Cathy, Jane et John et cinq petits-enfants – comme « horribles ».

M. Attew, qui a encore besoin d’oxygène, est allé à l’hôpital le 2 octobre et sa femme était couchée à ses côtés le lendemain.

Leur fille Cathy a expliqué au moment où son père a été transporté d’urgence à l’hôpital, en disant: « Il ne pouvait pas reprendre son souffle ni se souvenir de quoi que ce soit. Ma mère a été évaluée mais quelqu’un lui avait déposé des médicaments – et quand elle est allée à la porte, elle s’est effondrée.

« Quand l’ambulance est arrivée, sa respiration était également très mauvaise. Au début, mon père semblait bien se débrouiller mais j’ai téléphoné plus tard dans la journée et ils ne pouvaient pas réguler sa respiration.

«Le lendemain, il avait été emmené aux soins intensifs. Ma mère est allée directement aux soins intensifs.

M. Attew a ajouté: « C’était horrible. Je me souviens m’être réveillé à l’unité de soins intensifs et ils ont dit: « Nous avons de bonnes et de mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle est que votre femme est admise; la bonne nouvelle est qu’elle est dans le lit à côté de vous ».

«Je pouvais vraiment la voir. Mais ensuite, elle a été placée dans le coma et, étant dans le lit voisin, vous pouvez entendre les médecins parler. Ils ne lui ont pas donné de bonnes chances de s’en sortir. Elle a vraiment bien fait.

Ils ont été séparés lorsque M. Attew a été transféré au service de haute dépendance à l’oxygène de l’hôpital de Warrington (image d’archive). M. Attew a déclaré: « Les infirmières étaient brillantes. Ils me roulaient pour la voir. C’était la première fois que je la voyais en cinq semaines. Nous avons eu un peu de bavardage, il y avait quelques larmes ‘

Ils ont été séparés lorsque M. Attew a été transféré au service de dépendance à l’oxygène.

Il craignait le pire mais sa femme s’est finalement améliorée et a été sortie du coma.

M. Attew a déclaré: « Les infirmières étaient brillantes. Ils me roulaient pour la voir. C’était la première fois que je la voyais en cinq semaines. Nous avons eu un peu de bavardage, il y avait quelques larmes.

« Lin a ensuite été emmené dans une autre salle, mais à ce moment-là, je pouvais marcher à nouveau pour que les infirmières me raccompagnent presque tous les jours à la salle de Lin. »

Cathy a déclaré: « Ce fut un énorme choc. C’est arrivé si vite. Une minute, nous avons une conversation normale avec eux, la suivante, ils sont tous les deux en soins intensifs.

« Il était insondable d’essayer de comprendre comment ils étaient passés d’une parfaite santé à ma mère dans le coma. »

La bouée de sauvetage de la famille appelait l’hôpital Warrington deux fois par jour.

Elle a ajouté: « J’ai appelé à 11 heures et 18 heures tous les jours et ils étaient incroyables. C’était presque comme une couverture de sécurité de se faire dire exactement comment ils allaient et s’ils s’amélioraient.

Le couple a passé son 55e anniversaire à l’hôpital, mais estime que c’est un très petit prix à payer après son rétablissement et Noël et le Nouvel An à la maison.

M. Attew a déclaré: « Derrière chaque lit, vous aviez un tableau qui vous indiquait en gros toutes les informations du patient, mais, en bas, il y avait une section pour le souhait de la personne dans la vie.

« La plupart d’entre eux avaient mis pour se remettre de Covid mais je l’avais mis pour que ma femme vive.

« Pour tous ceux qui traversent un cas grave de coronavirus, ce sera la pire expérience qu’ils aient jamais vécue. »

Leur rétablissement miraculeux a été le plus grand cadeau de Noël pour leurs enfants et petits-enfants Josh, 23 ans, et Emma, ​​16 ans, Eleanor, 13 ans, Jessica, 13 ans, et Lawrence, 10 ans.

Mme Attew a déclaré: « Quand nous sommes rentrés à la maison, nous avons eu tellement de cartes de guérison, des voisins frappant à la porte et des amis apportant de la nourriture. Je ne peux pas remercier tout le monde assez. Nous avons été submergés par la gentillesse des gens.