Un couple de Colombie-Britannique poursuit Swoop Airlines et accuse le personnel de discrimination raciale après avoir été escorté hors du vol

Un couple de Kelowna, en Colombie-Britannique, qui a été escorté hors de son vol de Toronto en août, a intenté une action en justice contre Swoop Airlines et deux de ses employés, alléguant de la discrimination raciale et de la diffamation.

Andre Henry et Jhody Batiste, qui sont noirs, ont affirmé qu’ils “vivaient le cauchemar d’un embarras” après avoir été retirés de l’avion à cause d’un petit conflit de sièges.

“Les plaignants se sentaient comme des criminels”, lit-on dans le procès intenté ce mois-ci.

“En conséquence directe … des actions des accusés, les plaignants ont connu la honte, l’humiliation, l’embarras, le jugement, la discrimination raciale, la disgrâce et l’impuissance.”

Aucun des accusés n’a répondu à la demande.

Le différend a commencé avec le changement de siège, selon une réclamation

Henry et Batiste rentraient chez eux à Kelowna depuis Toronto le 10 août lorsque Batiste a demandé à un autre passager de changer de siège pour qu’elle puisse s’asseoir à côté d’Henry. L’autre passager, qui était blanc, a accepté et a échangé avec Batiste.

La réclamation indique qu’une hôtesse de l’air, identifiée comme “Hannah”, a déclaré à Batiste qu’elle devait être à son siège assigné pour le décollage et qu’elle pouvait changer une fois qu’ils étaient en l’air. Elle a dit qu’elle facturerait Batiste pour avoir changé de siège plus tôt.

“Hannah a concentré sa colère sur Batiste sans avoir aucune conversation avec le passager masculin, qui a accepté de changer de siège”, a déclaré le procès.

L’autre passager a dit à Hannah qu’il avait accepté de faire le changement.

La dispute entre Batiste et Hannah s’est poursuivie quand Hannah a dit à Batiste, qui avait froid, de retirer une couverture de ses jambes jusqu’après le décollage.

Batiste l’a fait, mais a affirmé que le superviseur de l’équipage de conduite lui avait alors demandé de descendre de l’avion.

Un avion Swoop est photographié en 2020. (Tara Walton/La Presse canadienne)

“Batiste a demandé au superviseur pourquoi elle et Henry devaient quitter l’avion… [but] n’ont pas reçu de réponse”, a indiqué le procès.

Les agents de la police de Peel ont sorti Batiste et Henry de l’avion et les ont escortés jusqu’à l’aéroport international Pearson de Toronto. La réclamation indiquait que le passager qui avait changé avec Batiste avait été autorisé à rester.

Henry et Batiste ont acheté deux nouveaux billets pour 2 000 $. Swoop s’est ensuite excusé et a remboursé le couple, mais le procès a déclaré qu’ils étaient toujours responsables des actions de leur agent de bord et de leur pilote.

CBC News a contacté la compagnie aérienne pour obtenir des commentaires sur l’action en justice.

Plainte en diffamation

Le procès a déclaré qu’Hannah et le pilote de l’avion, identifié comme “Roberts”, avaient menti au sujet de l’incident par la suite.

Hannah aurait déclaré que Batiste la mettait mal à l’aise, refusait de suivre les ordres et empêchait le décollage de l’avion, selon l’affirmation.

Le procès a également déclaré qu’Hannah “volontairement et intentionnellement” n’avait pas corrigé les fausses informations qu’elle avait données à ses supérieurs de la compagnie aérienne.

Roberts a été accusé d’avoir publié des informations sur le vol sur Instagram pour dire que Batiste mentait à propos de son histoire et avait “maudit” le superviseur de l’avion. Il aurait également déclaré que Batiste “jouait la carte de la race”.

Henry et Batiste demandent des dommages-intérêts pour “conduite malveillante, autoritaire, insensible et arrogante” qui a montré “un mépris gratuit et flagrant” pour leurs droits.

“Une telle conduite justifie l’octroi de dommages-intérêts punitifs, aggravés et exemplaires pour garantir que les accusés soient punis de manière appropriée pour leur conduite”, indique le procès.

Pour plus d’histoires sur les expériences des Canadiens noirs – du racisme anti-noir aux histoires de réussite au sein de la communauté noire – consultez Être noir au Canada, un projet de la CBC dont les Canadiens noirs peuvent être fiers. Vous pouvez lire plus d’histoires ici.