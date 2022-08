Un couple de Colombie-Britannique manipulé dans un complot à la bombe à l’Assemblée législative de 2013 poursuivant la police et le gouvernement

Le couple qui a poussé des flics en civil à poser des bombes sur la pelouse de l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique le jour de la fête du Canada 2013 poursuit la police, les procureurs dans leur affaire et les gouvernements de la Colombie-Britannique et du Canada.

John Nuttall et Amanda Korody ont été initialement reconnus coupables par un jury en 2015 d’avoir posé des explosifs et comploté pour tuer des personnes, mais ont été acquittés par la Cour suprême de la Colombie-Britannique en 2016 après que la police a été reconnue coupable d’avoir piégé le couple.

Le 29 août, les deux hommes ont intenté une poursuite civile alléguant que des agents de la GRC impliqués avaient enfreint la Charte des droits et libertés en exploitant leurs croyances religieuses, en conspirant contre eux et en leur causant intentionnellement des souffrances mentales. Nuttall et Korody affirment en outre que les procureurs de la Couronne Peter Eccles et Sharon Steele « ont agi avec malveillance » en usant délibérément et indûment de leur autorité.

Les gouvernements de la Colombie-Britannique et du Canada sont responsables du fait d’autrui en tant qu’employeurs des procureurs et des agents de la GRC, soutient également la poursuite civile.

Nuttall et Korody vivaient à Surrey lorsqu’ils ont attiré l’attention des autorités sur des soupçons de terrorisme en 2012. Nuttall était déjà connu de la police pour une série de condamnations pour agression, enlèvement et vol sans rapport. Lui et Korody avaient déjà enduré l’itinérance et la toxicomanie, et vivaient de l’aide sociale à l’époque.

Le couple s’était récemment converti à l’islam et Korody avait été accusé à deux reprises d’avoir “épousé des croyances islamiques violentes”, ce qui a entraîné l’appel de la police mais aucune accusation n’a été portée.

Au début de 2013, le Service canadien du renseignement de sécurité a déclaré à la police que Nuttall constituait une menace pour la sécurité nationale et qu’il avait acheté du matériel de fabrication de bombes, bien qu’il n’ait jamais fourni de preuves à l’appui de ses affirmations. Pourtant, la police a lancé une piqûre d’infiltration pour déterminer si Nuttall et Korody étaient effectivement une menace.

Des agents d’infiltration ont agi dans le cadre d’un groupe terroriste et ont finalement convaincu le couple de poser des bombes à autocuiseur à l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique. Les bombes contenaient de faux détonateurs fournis par la police et n’ont pas explosé, mais Nuttall et Korody ont été arrêtés.

Ils ont été détenus trois ans derrière les barreaux avant d’être libérés.

Les deux demandent des dommages-intérêts aux accusés pour le préjudice émotionnel et la maladie, le temps passé en prison et les dommages à leur réputation que le couple dit avoir endurés.

Aucun des défendeurs n’a déposé de réponse au moment de la publication.

-Avec des fichiers de Black Press Media

Législature de la C.-B. Court suprême de la C.-B. Menaces à la bombeColombie-BritanniqueGRC