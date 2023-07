Un couple de Colombie-Britannique lance une grève de la faim pour protester contre le bruit du pickleball

Un couple de Chilliwack qui en a assez du bruit d’un terrain de pickleball voisin passe au niveau supérieur dans sa protestation. À partir de dimanche (23 juillet), Rajnish et Harpreet Dawan annoncent qu’ils entament une grève de la faim qui se poursuivra jusqu’à ce que la ville de Chilliwack désaffecte les tribunaux du parc Kinsmen sur l’avenue Portage.

« En tant que fervents partisans du Mahatma Gandhi, nous avons décidé de suivre la voie qu’il a montrée pour faire face à l’injustice systémique », a écrit Rajnish dans une lettre. « Nous préférerions la mort plutôt que de continuer à vivre la vie de citoyens de seconde classe à laquelle nous avons été réduits en raison de l’attitude insensible et discriminatoire de la Ville. »

Les Dawan ont acheté une maison sur la rue Woodbine en 2017. À l’époque, il n’y avait pas de terrains de pickleball et ils considéraient comme un plus d’entendre les sons du parc adjacent.

« J’ai puisé une énergie créative dans les activités qui se déroulaient dans le parc, notamment en regardant les gens jouer au tennis, les enfants profiter des toboggans et des balançoires, les gens se promener ou promener leur chien et les jeunes profiter de soirées nocturnes », a déclaré Rajnish. « Aucun des sons de ces activités ne nous a dérangés ; il est devenu une partie de notre paysage sonore, en particulier pendant les étés lorsque la plupart des fenêtres de notre maison sont maintenues ouvertes.

Mais lorsque les terrains de pickleball ont été ajoutés en 2019 et ont refait surface en 2021, le bruit des balles en plastique frappant les pagaies en plastique est devenu insupportable. Rajnish a fait part de ses préoccupations à la ville il y a 11 mois, suggérant que les tribunaux ont été installés sans consulter les voisins et ont été construits sans aucune étude de bruit.

D’autres municipalités se sont penchées sur le problème du pickleball. À Port Moody, tout terrain situé à moins de 350 pieds de propriétés résidentielles nécessite généralement une réduction du bruit.

«Nous sommes sensibles à ces types de sons car ils nous alertent sur les événements se produisant à proximité auxquels nous devrons peut-être réagir», selon le rapport S&W Acoustics soumis au conseil municipal de Port Moody en 2021. «Des fausses alarmes continues telles que le bruit de claquement créé par les impacts de pagaie de pickleball rendent difficile la détente, la concentration ou le sommeil profond.

À Saanich, le seuil de réduction du bruit est de 500 pieds et de nombreuses villes américaines ont mis en place des ordonnances similaires.

Rajnish a déclaré avoir communiqué avec la ville à plusieurs reprises depuis sa première plainte. À chaque fois, il dit que quelqu’un exprime sa sympathie et il apprend que des mesures seront prises pour désaffecter les courts et réaffecter l’espace à d’autres sports comme le hockey sur gazon, etc.

Mais en février, il a dit qu’on lui avait dit que les courts resteraient utilisés jusqu’à ce qu’une alternative soit trouvée pour les joueurs de pickleball locaux.

Le président du Chilliwack Pickleball Club, Lyle Simpson, a déclaré en mai que le club avait demandé aux membres de ne pas utiliser le terrain, mais il a déclaré que le club ne pouvait rien faire si les gens choisissaient de le faire. Rajnish a déclaré que les tribunaux continuaient de fonctionner comme ils fonctionnaient il y a 11 mois.

« Les directives de la Ville d’utiliser une balle molle après 16 heures et d’utiliser les terrains uniquement jusqu’à 20 heures sont bafouées en toute impunité par les membres du Chilliwack Pickleball Club et d’autres joueurs chaque jour et aucun agent des règlements ne se présente jamais ou ne se soucie de faire respecter ces directives », a-t-il déclaré. « Nous sommes constamment soumis à des abus physiques, mentaux, émotionnels et psychologiques en nous faisant sentir comme des citoyens de seconde classe de ce pays. »

Rajnish est professeur à l’Université de la vallée du Fraser. Il a dit qu’il faisait beaucoup de travail (notation des devoirs/examens, préparation des cours) à la maison, et le bruit l’a forcé à annuler les cours et même à quitter le pays pour l’Inde. Il a affirmé avoir développé des symptômes d’anxiété, d’insomnie, d’hallucinations auditives et de battements cardiaques.

« Ma femme a été laissée seule pour faire face à une agression constante contre ses sens », a déclaré Rajnish. «Maintenant, même elle a dû consulter un professionnel de la santé mentale car elle aussi a développé des symptômes d’insomnie, d’anxiété et de battements cardiaques. Nous sommes maintenant convaincus que la ville de Chilliwack n’a pas l’intention de nous traiter équitablement et à égalité avec les autres citoyens de Chilliwack.

Les Dawan ont signé la lettre des « résidents les moins privilégiés de Chilliwack », disant qu’ils commenceront leur grève de la faim à 9 heures dimanche matin et « cela ne se terminera pas tant que nous n’obtiendrons pas justice ».

