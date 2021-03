Un couple de chasseurs de fantômes au Royaume-Uni trébuche sur un crâne humain près d’un pub abandonné, les flics lancent une sonde

Un couple de chasseurs de fantômes a découvert un crâne humain près d’un hôtel abandonné au Royaume-Uni. Les deux explorateurs paranormaux étaient en voyage dans une région boisée lorsqu’ils ont fait la sombre découverte. Les YouTubers Danny et Felicity Duffy marchaient le long d’Egerton Park à Bolton, dans le Grand Manchester, le 1er mars. Ils filmaient juste après minuit et ont révélé le moment où ils ont découvert les restes. Le Daily Star a rapporté que le couple enquêtait sur des activités paranormales à proximité du pub abandonné de Bolton. Comme on le voit dans les images partagées en ligne, le duo explore de nuit dans une zone boisée.

Danny, qui a remarqué pour la première fois une veste de style militaire sur le sol, demande à Felicity: «Qu’est-ce que c’est? Cette chose bleue? Ils ont examiné de plus près un objet à côté. Immédiatement, Danny s’est exclamé sous le choc et a demandé à sa femme de s’éloigner de cette chose. Il a allégué que c’était une mâchoire. Il a mis ses gants ensuite et a fouillé les restes, ajoutant qu’il était réel et pas de jouet.

Secoué par la découverte, le couple n’a pas mis longtemps à informer la police. La zone proche du bâtiment a été bouclée et les agents ont enquêté sur les restes. La police du Grand Manchester a informé que des tests et des analyses médico-légales sont actuellement en cours. La police a confirmé que les restes étaient ceux d’un humain et avaient été découverts dans la région. Le couple a été libéré des lieux après avoir parlé à la police à 3h30 du matin. Ils mènent une enquête paranormale sur la chaîne YouTube Exploring with Danny. Ils ont partagé une vidéo complète sur leur chaîne à partir du moment où ils ont trouvé le crâne.

Selon le Nouvelles du soir de Manchester, L’inspecteur-détective Debbie Hurst a déclaré que c’était une découverte surprenante en effet et depuis qu’ils ont travaillé pour établir les circonstances là-bas. Il a ajouté que des enquêtes sont en cours pour déterminer comment le crâne a atteint la zone. Bien que l’équipe d’investissement n’ait établi aucun lien avec une autre enquête en cours, elle garde l’esprit ouvert. Une analyse médico-légale par des officiers spécialisés sur les lieux établira l’âge du crâne et la durée de son séjour à cet endroit – qui ne sont actuellement pas clairs.

Hurst comprend que la nature de cette découverte est telle qu’il peut y avoir des inquiétudes dans la communauté. Cependant, il n’y a aucune menace perçue pour le grand public et aucune arrestation n’a été effectuée, a déclaré Hurst. Les faits doivent être établis, mais il estime que les travaux en cours doivent d’abord être menés de manière approfondie et correcte.