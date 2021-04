Avec un transporteur pour animaux de compagnie à la main, Kristi Wade est sortie de chez elle à Burgaw, en Caroline du Nord, sur le point d’emmener son chat de 15 ans chez le vétérinaire lorsqu’elle a poussé un cri. Son mari, Happy, est entré en action alors que quelque chose l’attaquait.

«Pour être tout à fait honnête avec vous, je ne savais pas de quoi je m’étais emparé», a-t-il déclaré à USA TODAY. Mais pour Kristi, elle savait très vite ce qui s’était jeté sur elle.

«J’ai tout de suite su ce que c’était. Je savais que c’était un lynx roux.

Alors que le lynx roux attaquait Kristi, Happy attrapa l’animal, le lutta et le jeta dans sa cour. Des images de l’attaque de la caméra de sécurité des Wades ont été vues sur les réseaux sociaux.

Cela fait plus de deux semaines que l’attaque du lynx roux s’est produite, mais le couple ne peut pas aller à l’église sans se faire dire qu’ils ont été vus à la télévision.

« Ils nous ont appelés en plaisantant, » Ce sont des célébrités « , mais nous ne nous sentons pas comme des célébrités », a déclaré Kristi Wade. « Nous aurions souhaité que la vidéo n’ait jamais été partagée, mais elle l’était, alors maintenant nous nous en occupons. »

Kristi, 52 ans, avait été mordue trois fois par le lynx roux et avait plus de 20 blessures par perforation. Happy, 56 ans, a déclaré qu’il avait également été mordu trois fois, y compris juste avant de lancer le chat.

«Cela m’a mordu la main, et la seule raison pour laquelle je savais que j’étais mordu à l’époque était parce que j’avais littéralement senti une dent sur mon os», a-t-il déclaré.

Compte tenu du temps qu’il aime passer dans les bois, Happy savait qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas avec le lynx roux car il est courant pour eux de s’enfuir et que l’animal avait un poids insuffisant.

Le département du shérif du comté de Pender a confirmé qu’un lynx roux avait été tué à Burgaw le même jour que les Wade avaient été attaqués. Des tests ont été effectués sur l’animal au North Carolina State Laboratory of Public Health, où il a été confirmé que l’animal avait la rage.

Le couple a découvert la rage 24 heures plus tard, le premier cas dans la région depuis plus d’un an. Ils avaient survécu à l’attaque, mais maintenant vint la partie de la lutte contre un virus où les Centers for Disease Control and Prevention disent que les décès, «sont rares mais surviennent généralement chez des personnes qui ne recherchent pas de soins médicaux rapides.

Heureusement, le couple était dans un hôpital local moins d’une heure plus tard et a immédiatement pris des antibiotiques. Toute marque faite par le lynx roux sur les Wades devait être entourée d’anticorps, ce qui, selon Kristi, signifiait de nombreux coups.

«Ils ont choisi les bras et les cuisses et partout où ils pouvaient vous le mettre. Ce n’était pas amusant, mais c’était nécessaire », a-t-elle déclaré.

Le couple a dû recevoir des coups uniques dans le bras cinq fois après les premiers coups, qui totalisaient 35 coups en 14 jours.

«J’ai dit à l’infirmière que c’était presque aussi grave que d’être attaquée par le chat», a déclaré Kristi.

Alors que le couple essaie de passer de l’incident, Kristi a admis que cela prendrait un certain temps. Elle a mentionné que son mari avait reçu des réactions négatives pour avoir dessiné son arme et tiré sur le lynx roux, mais tous deux ont déclaré qu’ils adoraient les animaux car ils faisaient partie de la société locale Pender County Humane Society.

Happy a dit qu’il était évident que le lynx roux était malade et souffrait, un symptôme de la rage.

«Malheureusement, nous avons dû abattre le chat, mais ce chat souffrait, et c’était la bonne chose à faire», a-t-il déclaré.

Heureux ajouté, s’il y a quelque chose de bon qui peut découler de cette situation, c’est d’encourager les gens à vacciner leurs animaux de compagnie contre la rage. Le CDC indique que parmi les animaux domestiques, environ 70 chiens et 250 chats contractent la rage chaque année.

Parallèlement au contrecoup, il y a eu des commentaires positifs louant Happy pour avoir défendu sa femme, d’autant plus que l’animal était sur le point de se mordre le cou. Il a dit qu’il ne croyait pas être un héros, mais qu’il en était un pour sa femme.

«Quelqu’un m’a demandé si j’étais surpris que Happy ait fait ça, et j’ai répondu que non. Tant que je l’ai connu, j’ai toujours su que si j’étais dans une situation où j’avais besoin de protection, je savais qu’il me mettrait en premier », a-t-elle déclaré.

Mais Happy connaît sa femme depuis leur adolescence et, à l’approche de leur 30e anniversaire de mariage en août, il se sent juste comme un mari qui aime sa femme.

«Je suis assez chanceux d’avoir épousé quelqu’un que je ressens de cette façon. Tout le monde ne peut pas dire cela », a-t-il déclaré. « Je pense juste que je suis un mari aimant, qui a eu la chance d’épouser la bonne fille. »

Suivez Jordan Mendoza sur Twitter: @jord_mendoza.