Un couple de Buffalo sauve un homme de 64 ans qui pleurait à l’aide dans un froid glacial, Internet applaudit les “anges”

Les anges existent ! Un couple de Buffalo a fait comprendre aux gens que l’altruisme et l’attention sont ce qui fait un être humain « complet ». Un fil Twitter a expliqué à quel point un couple s’est magnifiquement occupé d’un homme de 64 ans qui était “handicapé mental”. Le vieil homme, identifié comme étant Joey White, a été retrouvé “en train de pleurer et de demander de l’aide” par Sha’Kyra Aughtry à New York. Buffalo a traversé un « blizzard du siècle » dernièrement.

C’est alors que son petit ami, Trent, est sorti et a trouvé Joey, gelé, en raison du temps extrêmement froid de la ville. Mère de trois enfants, Aughtry, a utilisé un sèche-cheveux pour faire fondre la glace de ses mains rouges et coupées et l’a nettoyé pour éviter une nouvelle détérioration de sa santé. Aughtry a même essayé d’appeler les services d’urgence pour obtenir de l’aide et a décidé de prendre l’affaire en main après aucune information de leur part. Pour ajouter à sa souffrance, Joey a rencontré des engelures sur ses mains qui “tournaient en gangrène”. Aughtry s’est ensuite rendu sur Facebook et a publié un plaidoyer demandant une aide d’urgence.

TRUE ANGEL IN BUFFALO 💯 UN FIL: Une femme du coin a reçu un appel la veille de Noël, “Salut, tu ne me connais pas mais j’ai ton frère.” Le nom du frère de la femme est Joey. Il a 64 ans et est handicapé mental. pic.twitter.com/iAVQTsf2xH– Kimberly LaRussa (@KimberlyLaRussa) 26 décembre 2022

De gentils inconnus sont venus à sa rescousse et l’ont enveloppé dans une couverture pour emmener Joey à l’hôpital pour des soins médicaux. Mais Aughtry ne voulait pas qu’il se sente mal à l’aise avec des étrangers, alors elle a emmené Joey à l’hôpital et a dit : « Personne ne va te faire de mal, chérie. » Joey suit actuellement un traitement après que les médecins l’ont trouvé infecté par le quatrième- degré gelure.

C’est une histoire tellement sincère, c’est presque incroyable. Sans Sha’Kyra, Joey serait mort. Les engelures sur les mains de Joey ressemblaient à une gangrène. Impuissant, Sha’Kyra a publié un appel sur Facebook pour une aide d’urgence. pic.twitter.com/jHLwwEDlK3– Kimberly LaRussa (@KimberlyLaRussa) 26 décembre 2022

En attendant, la sœur de Joey a dit que si ce n’était pas Aughtry, son frère serait probablement mort. Elle a remercié Aughtry et Trent qui ont sauvé la vie de son frère par un “acte d’amour pur”.

Ma foi en l’humanité n’est pas perdue, cependant, elle est rassurée avec cet acte de gentillesse.— David Webb (@davidwebbshow) 27 décembre 2022

Sha’Kyra a plus de bonté dans son petit doigt que la plupart des gens n’en ont dans tout leur corps.— Dave Kerner (@DaveKerner) 27 décembre 2022

Un utilisateur, Kimberly LaRussa, a partagé toute l’histoire via un fil Twitter. Les internautes ont commencé à applaudir le couple en les qualifiant d'”anges”. afin que nous puissions la bénir en retour ! a fait l’éloge d’un autre utilisateur tandis que le troisième a fait remarquer: “Sha’Kyra a plus de bonté dans son petit doigt que la plupart des gens n’en ont dans tout leur corps.”

