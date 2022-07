Un couple d’Assam signe un contrat après son mariage

“Un contrat de mariage pour moi est aussi contraignant que n’importe quel autre dans les affaires, et j’ai toujours cru qu’il fallait s’en tenir à un arrangement”, a écrit l’auteur J Paul Getty, et un couple de jeunes mariés en Assam a vraiment compris la mission. Ils ont signé un accord juste après avoir noué le nœud nuptial le 21 juin. Shanti Prasad, 24 ans, de Paltan Bazaar, Guwahati, vêtue de son lehenga rouge, a échangé ses vœux avec l’amour de sa vie Mintu Rai et peu de temps après, le couple jubilatoire a obtenu le choc de leur vie quand on leur a demandé de signer un contrat juste après le mariage.

Le contrat a apparemment été conçu pour minimiser toutes les escarmouches qui surgissent entre les couples, qui sont souvent négligées pendant les jours de cour. Les points saillants bizarres impliquent une pizza par mois, disant toujours oui à “ghar ka khana”, “doit et devrait” porter un sari tous les jours, les soirées tardives “autorisées” mais “seulement avec moi”, aller au gymnase tous les jours , préparer le petit-déjeuner du dimanche, prendre de bonnes photos à chaque fête et faire du shopping tous les 15 jours.

Qui sur Terre a proposé un tel contrat ? « Des amis ont proposé cet accord comme un cadeau de mariage. Ils avaient parlé d’un cadeau unique mais nous ignorions totalement ce que c’était. Nous l’avons signé tous les deux. J’adore la pizza mais comme je suis au régime, c’est une pizza par mois. De même, il se rendra au gymnase tous les jours. J’adore la partie petit-déjeuner du dimanche; J’adorerais Puri Sabji ou du curry épicé. Une fois par semaine, Mintu sait cuisiner. Le point saree, j’étais hésitant mais j’ai accepté car il était d’accord avec le reste des points. Je pensais que je pouvais choisir celui-ci », a déclaré Shanti.

Shanti, qui a terminé ses études et travaille avec un centre de coaching, préfère maintenant s’occuper de sa nouvelle maison et de sa famille au moins pendant quelques années. “Notre famille était très heureuse de l’accord”, a-t-elle déclaré.

