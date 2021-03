Les mariages indiens sont un énorme spectacle. Avec un éventail de rituels précédant et menant au grand jour, chaque couple et leurs familles, y compris les personnes âgées, ne négligent aucun effort pour rendre la célébration mémorable. Internet regorge de photos de mariage, de vidéos allant d’expériences élaborées à hilarantes, que tout le monde peut voir. Cependant, une de ces vidéos non datées d’un couple heureux dansant pendant leur «phera» cérémonie a divisé Internet et suscité des réactions mitigées de la part des internautes.

Parmi de nombreuses traditions indiennes et mariages hindous, le rituel de la prise pheras ou tourner autour d’un feu sacré est une caractéristique importante. Au cours de ce rituel, les mariés entourés de leur famille et d’amis marchent sept fois autour du feu sacré, tandis qu’un prêtre récite des hymnes et des prières.

La vidéo a été partagée sur le site de microblogging par un utilisateur nommé Vedant Birla mardi. Birla, tweetant en hindi, a critiqué la « cérémonie de phera » du couple et l’a qualifiée de irrespectueuse.

Dans la vidéo partagée par Birla, les mariés ont été vus danser pendant leur cérémonie de phera alors que les invités les encourageaient. «Est-ce un mariage ou le sacrifice de nos valeurs traditionnelles?» Birla a écrit en hindi lors de la publication du clip vidéo. «N’oubliez pas que si vous valez quelque chose dans ce monde, c’est à cause de votre culture et de vos valeurs», a-t-il ajouté.

ये शादी है या संस्कारों की आहुति? ये मत भूलिए आप दुनिया में पूजनीय हैं तो केवल अपनी संस्कृति और संस्कारों की वजह से। pic.twitter.com/jZHtEfZpD7– Vedant Birla (@birla_vedant) 2 mars 2021

La vidéo est instantanément devenue virale en récoltant plus de 6,3 vues lakh, ainsi que 1100 commentaires sur Twitter. Cela a également suscité un débat intense sur le site de microblogging. Plusieurs utilisateurs de Twitter ont critiqué le couple pour avoir dansé pendant la phera rituel.

Conformément à l’opinion de Birla, un utilisateur a écrit comment les « anciens de la famille l’ont permis ».

Je ne sais pas comment les aînés de la famille ont permis cela. Si vous ne vous souciez pas des rituels, pourquoi le faire du tout … – ً (@col_hindsight) 2 mars 2021

Un autre utilisateur critiquant la danse a écrit que « le mariage d’aujourd’hui » est destiné à la « photographie » et au partage sur les plateformes de médias sociaux et qu’il n’y a aucun respect pour les rituels et les traditions.

Les mariages d’aujourd’hui sont réservés à la photographie à partager sur Facebook et Instagram. Aucun respect pour les rituels et les traditions. – Ashok Shetty (ಅಶೋಕ – # JaiShreeRam) (@ ashokshetty1970) 2 mars 2021

Un troisième a soutenu les mariés célébrant leur grand jour avec la danse et a écrit son « leur choix », tout en se moquant sarcastiquement des autres qui s’opposaient, a-t-il ajouté, « vivant toujours au 18ème siècle ».

En réponse à Birla et à un autre journaliste, un autre a appuyé et soutenu le couple et a écrit qu’il ne « voyait pas ce qui ne va pas ».

J’aime votre journalisme SwatiJi mais je ne vois pas ce qui ne va pas là-dedans. Ils célèbrent leur mariage comme ils le souhaitent. Personne n’oblige quiconque à regarder la vidéo. – Uphaar Goyal (@UphaarG) 2 mars 2021

Que pensez-vous d’une telle célébration de mariage?