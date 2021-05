Un couple d’agriculteurs colombiens cultive une mangue pesant 4,25 kg et atteint le record du monde Guinness

Alors que la saison des mangues débute cet été, deux agriculteurs colombiens réservent une délicieuse surprise aux amateurs de mangues. Le duo a cultivé la mangue la plus lourde du monde avec 4,25 kg pour entrer dans le Guinness World Records.

L’énorme fruit acidulé cultivé par les Allemands Orlando Novoa et Reina Maria Marroqun à Guayata, en Colombie, au San Martin dans la région de Boyaca, a pris une place dans le livre des records du monde Guinness le 29 avril.

Après avoir battu le précédent record détenu par une mangue, pesant 3,435 kg, trouvé aux Philippines en 2009, German a déclaré qu’en remportant le titre, leur objectif était de montrer au monde que les colombiens sont «des gens humbles et travailleurs qui aiment la campagne». et «produire de grands fruits» à partir de la terre cultivée avec amour. Il a ajouté que le fruit massif représente un message d’espoir et de joie pour leur peuple alors que le monde traverse une pandémie.

Le site officiel du Records du monde Guinness déclare que la fille d’Allemand a fait des recherches sur Internet pour des records du monde après avoir vu sa taille lourde. Après l’avoir pesée et confirmé que leur mangue était la plus lourde du monde, ils ont approché les records du monde.

German a déclaré au Guinness World Records que le prix reconnaît «l’effort et le dévouement de la campagne de Guayatuno et l’amour pour la nature que nos parents nous ont transmis.

Pour célébrer leur record, la famille a partagé et mangé la mangue entière qui était «très délicieuse et saine à l’intérieur», déclare German. Pour commémorer le fruit du record, ils en ont également fait une réplique et l’ont fait don à la municipalité pour enregistrer l’histoire de Guayata.

Selon les Allemands, il s’agit du deuxième titre Guinness World Records remporté par leur municipalité car en 2014, ils ont battu le record du monde du plus long tapis de fleurs naturelles avec 31999 mètres carrés.

Guayata, célèbre pour l’agriculture, produit également du café, les arepas, les mogollas et les mangues ne sont cultivées que pour la consommation familiale et généralement en petites quantités.

