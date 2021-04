Les deux marxistes vétérans qui ont passé des décennies à faire campagne pour la démocratie à Hong Kong, Chan Po-ying et Leung Kwok-hung considéraient le mariage comme une institution patriarcale et inutile. Mais lorsque la répression de la Chine contre les dissidents de Hong Kong est venue pour Leung, 63 ans, ils ont finalement noué le nœud. Le couple est ensemble depuis 45 ans et est deux des visages les plus importants de la gauche de Hong Kong, faisant campagne d’abord contre la Grande-Bretagne coloniale, puis contre le régime de plus en plus autoritaire de la Chine.

Au fil des ans, Leung – mieux connu sous son sobriquet «Long Hair» – a été condamné à de courtes peines de prison pour son militantisme. La semaine dernière, il faisait partie d’un groupe de dissidents condamnés à 18 mois pour avoir organisé une «manifestation illégale». Mais c’est l’imposition soudaine, l’année dernière, d’une loi radicale sur la sécurité nationale – qui mène à la prison à vie – qui les a finalement poussés à se marier.

«Nous n’avons jamais pensé que nous devions nous marier jusqu’à ce que l’emprisonnement de longue durée nous vienne au nez», a déclaré Chan, 63 ans, depuis le bureau de la Ligue des sociaux-démocrates (LSD), un parti d’opposition de gauche qu’elle et Leung ont aidé à fonder. 2006. «C’est la loi sur la sécurité nationale qui nous a poussés à prendre une décision», a-t-elle ajouté.

En tant que couple marié, le couple aurait de plus grands droits de visite en prison et au tribunal si l’un d’entre eux était détenu à long terme, ont-ils raisonné. La police de la sécurité nationale est venue pour Leung début janvier. Il faisait partie des dizaines de personnalités de l’opposition arrêtées pour «subversion» pour avoir organisé une primaire non officielle l’année dernière pour décider qui se présentera aux élections locales.

Chan et Leung se sont mariés peu de temps après, mais n’ont passé que 40 jours ensemble en tant que jeunes mariés. Leung a été officiellement accusé de subversion aux côtés de 46 autres personnes, dont la plupart se sont vu refuser la libération sous caution.

Depuis lors, Chan a passé ses journées à se déplacer entre les centres de détention, les tribunaux et leur bureau. En tant que militante avec sa propre longue histoire de campagne, elle rechigne à être connue comme «l’épouse de Long Hair». «Je pense que je suis plus que cela», a-t-elle déclaré.

Né dans une famille de la classe moyenne de Hong Kong, Chan a abandonné une vie potentiellement confortable pour mener une politique d’opposition, fondant des organisations féministes de base et travaillant dans des usines de confection pour joindre les deux bouts.

Mais elle se sent responsable de continuer à défendre Leung et d’autres comme lui.

«En tant que membre de la famille qui peut assister à tous ses procès, je pense que j’ai la position la plus privilégiée pour parler de ses cas et de l’impact de la loi sur la sécurité nationale», a-t-elle déclaré.

‘Attiré dans un vortex’

La loi sur la sécurité fait partie d’une épée à double tranchant que Pékin a utilisée pour écraser la dissidence à Hong Kong depuis que la ville a été secouée par des mois d’énormes et souvent violentes manifestations pour la démocratie en 2019.

L’autre côté est une campagne surnommée «les patriotes au pouvoir à Hong Kong» où les critiques de Pékin sont éliminés par des contrôles politiques et des interdictions de fonctions publiques. Avec autant de personnalités de l’opposition arrêtées ou fui à l’étranger, Chan est l’une des rares femmes Elle a été une présence constante aux énormes – et généralement infructueuses – les audiences de mise en liberté sous caution pour les personnes accusées de crimes contre la sécurité nationale.

Récemment, elle a organisé une petite manifestation lorsqu’un responsable de Pékin est venu à Hong Kong. « J’aurais fait la même chose même si Long Hair n’avait pas été arrêté parce que c’est ce que je crois », a déclaré Chan. « Je ne peux pas vous influencer maintenant mais je vais démontrer ma résistance », a-t-elle déclaré à propos de sa philosophie envers Pékin. .

Mais Chan sait que le mouvement démocratique de Hong Kong est en retrait. Les manifestations de 2019 ont vu des pans de la population de Hong Kong descendre dans les rues pour réclamer une plus grande démocratie et une plus grande responsabilité de la police.

Les fonctionnaires sont maintenant occupés à réécrire ce récit, dépeignant le mouvement populaire comme une tentative d’un petit groupe de subversifs d’essayer de renverser la Chine elle-même. Chan admet se sentir parfois découragé. « C’est sans précédent pour Hong Kong, l’ensemble de la société semble ne pas savoir quoi faire ensuite », dit-elle. Elle dit qu’elle n’a aucune idée si le LSD peut même survivre.

Il y a deux dates à venir qui sont généralement de grands moments pour que les groupes d’opposition organisent des manifestations et des veillées: le 4 juin et le 1er juillet. La première commémore la répression meurtrière de la Chine contre les étudiants pro-démocratie en 1989 sur la place Tiananmen à Pékin. Cette dernière marque le transfert de Hong Kong à la Chine – un jour où les groupes d’opposition organisent traditionnellement des marches pour la démocratie. Chan ne sait pas si cela se fera cette année – ou dans une autre année à venir.

«Nous avons été entraînés dans un vortex qui nous fait tourbillonner dans le vertige», a-t-elle déclaré.

