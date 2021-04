UN COUPLE a été critiqué après avoir demandé à des étrangers de cracher 2500 £ pour rénover leur nouvelle maison.

Adam Stark et Ali Jennings ont créé une page GoFundMe pour collecter des fonds pour embellir leur maison «datée» à Stapenhill, dans le Staffordshire, car ils disent qu’ils sont des «travailleurs clés».

Adam Stark et Ali Jennings ont créé une page GoFundMe pour collecter des fonds pour aménager leur nouvelle maison Crédit: BPM

Le couple n’a levé que 10 £ alors que les habitants refusaient de tousser pour la rénovation de leur maison Crédit: BPM

Mais ils n’ont levé que 10 £ alors que des membres dégoûtés du public qualifiaient leur appel de collecte de fonds « d’incroyable » dans une réaction furieuse.

Le couple, qui s’est rencontré sur Tinder, a acheté la maison juste avant Noël et a emménagé en début d’année.

Ils ont affirmé que l’ancien propriétaire, un homme âgé, n’avait pas relooké la maison depuis 30 ans.

Après avoir configuré la page GoFundMe, ils ont demandé si les gens pouvaient fournir des articles pour leur cuisine ou leur salle de bain, ajoutant qu’ils « ne se souciaient pas » s’ils étaient d’occasion.

‘RIDICULE’

Et le couple a demandé si les commerçants pouvaient «donner» une journée pour travailler gratuitement pour eux.

Adam, un chauffeur de camion livrant des fournitures médicales pour le NHS, a déclaré: « Je sais avec tout ce qui se passe qu’il y a beaucoup de soutien pour les travailleurs clés en ce moment et un ami m’a suggéré de le faire et j’ai pensé Pourquoi pas.

«Je peux faire beaucoup de travail moi-même, mais je vais devoir faire venir d’autres personnes. C’est la salle de bain et la cuisine qui doivent principalement être faites.

«Nous voulons qu’ils refassent complètement, mais cela ne nous dérange pas si ce sont des objets d’occasion.

Si les gens donnaient des choses à la maison ou si les gens de métier n’avaient pas d’argent mais voulaient donner un jour de congé pour nous aider, ce serait incroyable Adam Stark

«Je crois que la maison appartenait à un homme âgé et elle n’a pas été touchée depuis plus de 20 à 30 ans. Elle est très ancienne et a besoin d’être rénovée.

«Nous avons déménagé ici car le quartier est magnifique, c’est une belle maison, une jolie rue et une belle communauté. La maison n’a pas été négligée, elle a juste besoin d’être rénovée.

«Nous avons vu le potentiel de cette maison et avons pensé que nous pourrions en faire notre maison familiale. Nous avons vu beaucoup de maisons dans différentes zones et avons pensé que c’était la bonne.

«Si les gens donnaient des choses à la maison ou si les gens de métier n’avaient pas d’argent mais voulaient donner un jour de congé pour nous aider, ce serait incroyable.

Le couple a demandé des dons pour la rénovation de sa salle de bain et de sa cuisine Crédit: BPM

« Nous apprécierions toute aide que nous pouvons obtenir. Nous ne nous attendons pas à ce que toute la maison soit faite gratuitement, mais un peu d’aide serait incroyable. »

Mais les habitants indignés se sont tournés vers les médias sociaux pour exprimer leur fureur après l’appeak du couple pour les aider à couvrir leurs coûts de rénovation.

L’un d’eux a déclaré: «Il n’y a pas beaucoup de gens qui achètent une maison qui ressemble à une salle d’exposition dès le départ.

« Bienvenue dans le monde réel. Fait de la vie: il faut attendre, sauvegarder et y travailler petit à petit.

«C’est ça, posséder une maison. Vous ne pouvez pas acheter une maison et demander à Jo public de payer pour le faire pour vous.

Mon mari est un travailleur clé et j’ai besoin de mon jardin pour que mes enfants aient un endroit pour jouer en été … tout le monde veut me faire un don Un résident local

Et un autre a déclaré: «Mon mari est un travailleur de clé et j’ai besoin de mon jardin pour que mes enfants aient un endroit pour jouer en été … quelqu’un veut me faire un don?

« Non? Je ne le pensais pas! Nous continuerons à travailler et à payer pour ce que nous voulons nous-mêmes »

Et un troisième a fait rage: « Incroyable! Quand j’ai emménagé dans ma maison il y a 32 ans, la » soi-disant « cuisine se composait d’un évier avec juste assez d’espace pour mettre un réfrigérateur, une cuisinière et une laveuse ….. c’était tout !! !

« Je les considérerais comme très chanceux et je devrais être reconnaissant pour ce qu’ils ont. »

Un autre a fustigé: « Sanglant ridicule. Andy et moi avons travaillé tout au long de la pandémie car nous étions classés comme des travailleurs clés.

« Alors tu penses que si je fais une page Go Fund Me, je pourrais avoir un voyage dans les Caraïbes ??? Le monde est devenu fou

Le couple, qui s’est rencontré sur l’application de rencontres juste avant le premier verrouillage de Covid. ont maintenant supprimé la page GoFundMe.