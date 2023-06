Un couple controversé de Love Island déclenche des rumeurs sur leur retour après un an d’écart avec un échange insta séduisant

LE couple a fait fondre le cœur des nations quand ils sont devenus un élément de la villa Love Island – mais les choses n’ont pas fonctionné.

Le couple adorable a traversé des moments difficiles pendant son passage dans l’émission de télé-réalité en 2022.

TVI

Lorsqu'ils sont apparus ensemble pour la première fois dans l'émission en 2022, ils ont conquis le cœur de la nation.

La beauté galloise Paige et Jacques, 23 ans, étaient ensemble la majorité de leur temps dans la villa ITV2, mais ses bouffonneries casa Amor ont incité Paige à essayer Geordie, le garçon Adam.

Mais après seulement deux mois, Adam, 27 ans, et Paige l’ont appelé un jour après la sortie de vidéos d’Adam lors d’une soirée avec ses bras autour de l’autre femme.

En novembre 2022, il semblait que la romance était de retour sur les cartes pour Paige et Jacques.

Sur les photos obtenues par MailOnline, le couple avait l’air très proche alors qu’ils profitaient d’une soirée à l’événement GraceJacob Selfridges&Co au restaurant Mnky Hse samedi.

Mais après cela, rien n’en est sorti et ils n’ont pas réussi à raviver leur relation.

Maintenant, un an plus tard, il semble que les choses pourraient se réchauffer pour Paige et Jacques après avoir récemment échangé des « messages séduisants » en ligne.

Paige s’est rendue sur Instagram pour partager une superbe photo d’elle portant une chemise surdimensionnée à rayures blanches et bleues comme une robe avec une ceinture en cuir marron Ralph Lauren.

L’ancienne star de Love Island a séduit par son maquillage glamour, avec de faux cils, du fard à joues sur les joues et du rouge à lèvres rose.

Ses cheveux étaient lissés et bouclés aux extrémités, et elle portait des lunettes de soleil à monture dorée sur la tête.

Elle a légendé le message: « Nommez un duo plus emblématique autre que le shopping et le brunch, j’attendrai. »

La section des commentaires de Paige était pleine de fans évanouis et l’un d’eux était Jacques qui lui a laissé un commentaire surprenant.

Il a écrit: « Je t’avais dit que tu serais jolie en Ralph Lauren, tu devrais m’écouter plus souvent. »

Paige a répondu avec deux émojis au cœur blanc, ce qui a amené les fans à spéculer si les deux étaient de retour ensemble.

Le duo s’est rapproché lors de leur passage sur Love Island lorsque le joueur de rugby est entré dans la villa le septième jour.

Le couple est devenu de plus en plus fort lors de l’émission de rencontres ITV2, mais les choses ont mal tourné lorsqu’elle a découvert que Jacques avait embrassé Cheyanne Kerr à Casa Amor.

Après avoir décidé de lui pardonner, Adam est entré dans la villa et a attiré l’attention de Paige.

Jacques a décidé qu’il était temps pour lui de quitter la série, ce qui signifiait que Paige et Adam ont craqué.

Malgré la distance qui les séparait, les deux hommes ont tenté leur chance à leur retour au Royaume-Uni.

Mais le mois dernier, ils se sont séparés après une série de problèmes.

Les proches du couple disent avoir eu du mal à le faire fonctionner après que Paige ait été « humiliée » par des photographies d’Adam avec d’autres femmes.

Le PT avait été vu avec ses bras autour d’une femme blonde alors qu’ils commandaient un McDonald’s, dans une vidéo exclusivement obtenue par The Sun.

Quelques heures plus tard, une autre vidéo est apparue montrant la star de télé-réalité faisant la fête avec une autre femme mystérieuse.

Le mois dernier, Paige a révélé qu’elle avait renoué avec Jacques.

« Il y a eu un léger contact », a-t-elle révélé sur le podcast Saving Grace.

« Aucun contact avec les lèvres. N’oublions pas comment ce garçon m’a fait à Casa [Amor].

«Évidemment, nous avions une ambiance là-dedans. Mais il m’a écrasé. Tête de con. Bien. Mais nous allons juste voir où vont les choses. Je ne suis pas pressé d’être avec un homme parce que les hommes sont des ordures.

paige thorne instagram

Rex