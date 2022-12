Un couple chinois utilise un parapluie à l’épreuve du COVID-19 pour faire du shopping dans un contexte d’augmentation des cas

La Chine fait actuellement face à un pic alarmant de cas de COVID-19. Au milieu de cela, une vidéo d’un couple chinois faisant du shopping dans un parapluie supposé résistant au COVID-19 est récemment devenue virale sur Internet. Le People’s Daily China a publié la vidéo sur Twitter, et elle est rapidement devenue un sujet de discussion tendance sur la plateforme de micro-blogging. Dans la vidéo, on voit le couple chinois donner à l’auto-précaution une touche unique en utilisant un parapluie unique en son genre pour aller faire l’épicerie au milieu de la flambée des cas de COVID-19.

La vidéo montre comment le couple s’est couvert d’un parapluie pour se protéger de contracter le virus mortel. Ils tenaient un parapluie qui leur fournissait une paroi en polyéthylène de tous les côtés. Dans le clip, même les gens autour d’eux, dans ce qui semble être un marché, semblaient un peu surpris.

Ils se déplaçaient avec le couvercle de protection en plastique qui les entourait. Au fur et à mesure que la vidéo progressait, on a vu la femme soulever un peu le couvercle pour acheter des légumes et le retirer rapidement pour empêcher toute forme de transmission. Elle a également suivi le même processus lors du paiement.

“Un couple chinois prend l’autoprotection à un autre niveau…” lire la légende de la vidéo virale.

Regarde:

Jusqu’à présent, la vidéo a amassé plus de 80 000 vues et reçu des centaines de likes sur Twitter. Peu de temps après la diffusion de la vidéo sur Internet, plusieurs utilisateurs se sont rendus dans la section des commentaires du tweet pour partager leurs points de vue. Un utilisateur a écrit : “Un tout autre niveau… ils auraient dû avoir une sorte d’attache manche/bras pour qu’ils n’aient même pas à le soulever pour effectuer des transactions.” Un autre a fait remarquer: “Nouvelle astuce pour se protéger du froid.” Un troisième utilisateur a commenté: “Fascinant mais du côté des jambes, le virus peut attaquer.”

