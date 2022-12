Un couple chinois utilise un «bouclier» en plastique dans un lieu public au milieu de la terreur du COVID-19, la vidéo devient virale

La Chine connaît la pire épidémie de cas de COVID-19 provoquée par la variante BF.7 du coronavirus. Avec des hôpitaux inondés de patients infectés et des cadavres faisant la queue dans les crématoriums, la situation n’est pas moins épouvantable. Selon certaines informations, plusieurs villes signalent un million de cas de COVID-19 par jour. Alors que de telles horreurs frappent à nouveau le pays, les citoyens ont trouvé leurs moyens de maintenir la distance sociale et la sécurité personnelle. Un tel exemple d’un couple se couvrant d’une grande feuille de plastique est devenu viral sur les réseaux sociaux. La vidéo du «bouclier» unique du couple chinois a surpris les utilisateurs alors que le clip a amassé plus de 34 000 vues sur Internet.

Dans une vidéo partagée par le média affilié à l’État chinois, le Quotidien du Peuple, un couple a pu être vu en train d’acheter des légumes tout en se couvrant d’une feuille de plastique protectrice tenue à travers un parapluie. Le couple a traversé le marché aux légumes chinois tout en marchant confortablement à l’intérieur du bouclier en plastique. Alors que la femme allait acheter les légumes, elle souleva le drap et retira légèrement sa main pour prendre le paquet. Elle l’a immédiatement tiré à nouveau pour éviter toute transmission dangereuse.

L’homme et la femme disposaient de suffisamment d’espace dans le drap pour transporter leurs cabas sans aucun souci. Même les commerçants et les gens semblaient normaux et pas surpris par l’acte du couple.

Pendant ce temps, les internautes ont aimé l’idée de protection comme l’un des commentateurs, “Un tout autre niveau… ils auraient dû avoir une sorte de manche/bras pour qu’ils n’aient même pas à le soulever pour effectuer des transactions” tandis qu’un autre utilisateur a écrit , “Nouvelle astuce pour se protéger du froid.”

Un tout autre niveau… ils auraient dû avoir une sorte d’attache manche/bras pour qu’ils n’aient même pas à le soulever pour effectuer des transactions— Day (@daywalker1975) 22 décembre 2022

Nouvelle astuce pour se protéger du froid 😅.— Adil Simab (@adil_simab) 24 décembre 2022

Après un pic de cas de COVID-19 en Chine, quatre cas de la variante BF.7 ont été signalés en Inde. Le gouvernement de l’Union a demandé aux États d’augmenter les tests COVID et la surveillance connexe. Il est également recommandé aux personnes de porter des masques dans les lieux publics.

