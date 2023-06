Un couple célébrant son 50e anniversaire de mariage est poignardé à mort

NEWTON, Mass. (AP) – Un couple du Massachusetts célébrant son 50e anniversaire de mariage a été poignardé à mort, avec un autre membre de la famille, dans ce que les responsables de l’application des lois ont déclaré être probablement une attaque aléatoire alors qu’ils exhortaient les membres de la communauté à rester alertes et vigilants dans le petite ville à l’extérieur de Boston.

Les corps ont été retrouvés dans une maison de Newton lorsque le couple n’est pas arrivé à l’église dimanche matin, a indiqué la police. La police craint que le ou les tueurs ne soient toujours en liberté.

« Alors que nous pleurons les victimes de cette tragédie insensée et violente, nous demandons à tous les membres de notre communauté de rester alertes et vigilants », a tweeté lundi le département de police de Newton.

L’enquête préliminaire indique qu’il y avait des signes d’effraction et que les victimes ont été poignardées, a déclaré dimanche soir la procureure du district de Middlesex, Marian Ryan.

« Deux des personnes célébraient un anniversaire de mariage en or ce week-end. Comme vous pouvez l’imaginer, ce serait tragique n’importe quel jour. Avoir de la famille réunie pour ce genre de célébration rend cela particulièrement tragique », a déclaré Ryan.

Il y a eu une tentative d’effraction à environ un demi-mile du domicile des victimes tôt dimanche, mais on ne sait pas si les deux crimes étaient liés, a déclaré Ryan.

« C’est pourquoi nous sommes particulièrement préoccupés par la question de la sécurité », a déclaré Ryan à wcvb.com. « C’est pourquoi nous demandons aux gens si vous entendez quelque chose, vous voyez quelque chose, n’enquêtez pas vous-même. Appelez la police. »

Les résidents sont également invités à vérifier leurs caméras de sonnette ou leurs systèmes de sécurité à domicile pour toute vidéo qui pourrait aider à l’enquête.

La nouvelle a secoué des voisins comme Jack Porter.

« C’est un quartier sûr. Vous n’avez pas de meurtres à Newton ou Nonantum », le quartier où ils vivaient, a-t-il dit.

« Leur 50e anniversaire devait être célébré dans une bénédiction après la communion à la messe de 10 heures », a déclaré le révérend Dan Riley, de Our Lady Help of Christians, à la station d’information. « Je ne peux pas entrer dans les détails sur qui les a découverts – mais nous en avons été informés, et moi-même et un certain nombre de membres du personnel avons passé la journée là-bas. »

Il a décrit les trois personnes tuées comme «trois paroissiens bien-aimés – des gens du sel de la terre, juste des gens formidables».

