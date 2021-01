Lors d’un incident étrange, un mari et une femme au Canada ont été condamnés à une amende de 1 500 $ chacun après que la femme ait été trouvée «en train de marcher» avec l’homme en laisse.

L’incident s’est produit au Québec canadien samedi soir lorsque la femme a été surprise en train de promener son mari en laisse comme un chien à 21 h, une heure après coronavirus un couvre-feu a été imposé.

Le couvre-feu de 20 h a été imposé par le premier ministre du Québec, François Legault, premier ministre du Québec au Canada, pour contenir les cas croissants de COVID-19[feminine . Le 9 janvier, une femme et son mari ont été retrouvés enfreignant le couvre-feu.

Quand les flics lui ont demandé pourquoi elle enfreignait le couvre-feu, elle a déclaré qu’elle respectait les règles du couvre-feu pour marcher à l’extérieur de sa maison jusqu’à 1 km pour promener son chien en dehors des heures de couvre-feu.

Lorsque les flics ont souligné que son mari n’était pas un chien, la femme aurait protesté.

Le mari et la femme ont chacun une amende de 1 500 dollars (1 09 934 INR), même si la femme aurait refusé de payer l’amende.

Le Québec lutte avec plus de 2500 COVID-19[feminine cas par jour, une poussée qui menace d’augmenter les hospitalisations au-delà de leur pic printanier dans les prochaines semaines.

La province a imposé un couvre-feu à partir de samedi et a prolongé un verrouillage existant jusqu’au 8 février pour freiner la propagation de la coronavirus , alors qu’il travaillait à accélérer une campagne de vaccination pour contrer la flambée des cas de COVID-19[feminine .

Le nouveau couvre-feu va de 20 h à 5 h, même si les entreprises non essentielles restent fermées et les rassemblements à domicile interdits dans le cadre d’un «traitement de choc» pour sauver des vies et le réseau de la santé de la province, a déclaré le premier ministre Legault mercredi dernier. Les écoles resteront ouvertes, a-t-il dit.

Les nouvelles restrictions surviennent alors que le Canada fait face à une deuxième vague généralisée du virus et aux inquiétudes quant au rythme des efforts de vaccination pour protéger les citoyens de la maladie et lutter contre sa propagation. Le premier ministre Justin Trudeau a promis mardi dernier qu’Ottawa aiderait à accélérer le rythme des vaccinations.

(Avec les contributions de Reuters)