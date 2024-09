Un couple californien condamné pour une affaire de tourisme de naissance en Chine

LOS ANGELES — Un jury a reconnu coupable vendredi un couple du sud de la Californie d’avoir dirigé une entreprise qui aidait des femmes chinoises enceintes à se rendre aux États-Unis sans révéler leur intention de donner naissance à des bébés qui auraient automatiquement la citoyenneté américaine.

Michael Liu et Phoebe Dong ont été reconnus coupables d’un chef d’accusation de complot et de 10 chefs d’accusation de blanchiment d’argent par un tribunal fédéral de Los Angeles.

L’affaire contre le couple a été jugée neuf ans après que les autorités fédérales recherché plus d’une douzaine de maisons à travers la Californie du Sud dans le cadre d’une répression contre les soi-disant opérateurs de tourisme de naissance qui, selon les autorités, encourageaient les femmes enceintes à mentir sur leurs documents de visa et à cacher leur grossesse et aidaient les femmes à voyager pour accoucher aux États-Unis.

Liu et Dong étaient chargé en 2019 avec plus d’une douzaine d’autres, dont une femme qui a plaidé coupable plus tard d’avoir dirigé une entreprise connue sous le nom de « You Win USA » et a été condamné à 10 mois de prison.

Les procureurs et les avocats des accusés ont refusé de commenter l’affaire devant le tribunal vendredi.

Les procureurs ont affirmé que la société de Liu et Dong, « USA Happy Baby », avait aidé plusieurs centaines de touristes de naissance entre 2012 et 2015 et avait facturé aux touristes jusqu’à 40 000 $ pour des services, notamment la location d’appartements pendant leurs séjours dans le sud de la Californie.

Les procureurs ont déclaré que le couple travaillait avec des entités étrangères qui enseignaient aux femmes ce qu’elles devaient dire pendant les entretiens de visa et aux autorités à leur arrivée dans les aéroports américains et leur suggéraient de porter des vêtements amples pour cacher leur grossesse et de faire attention à ne pas « se dandiner comme un pingouin ».

« Leur modèle économique a toujours consisté à tromper les autorités d’immigration américaines », a déclaré le procureur fédéral Kevin Fu aux jurés lors de leurs plaidoiries finales.

Au cours du procès, les avocats de la défense du couple, aujourd’hui séparé, ont déclaré que les procureurs n’avaient pas réussi à établir de lien entre leurs clients et les femmes en Chine et n’avaient fourni des services qu’une fois qu’ils étaient aux États-Unis. Kevin Cole, l’avocat de Liu, a déclaré que le gouvernement n’avait pas réussi à prouver l’existence de l’affaire au-delà de tout doute raisonnable ni à établir de lien entre son client et les femmes enceintes en Chine.

John McNicholas, qui représentait Dong, a fait valoir que le tourisme de naissance n’était pas un crime. Il a déclaré que les femmes avaient voyagé à l’étranger avec l’aide d’autres entreprises, pas celle de son client, et que Dong avait aidé des femmes qui auraient fait l’objet de mesures punitives en vertu de la politique de l’enfant unique en Chine si elles étaient revenues pour accoucher dans leur pays.

« C’est une tâche admirable qu’elle entreprend. Elle ne devrait pas être criminalisée », a-t-il déclaré.

Les entreprises de tourisme de naissance sont actives depuis longtemps en Californie et dans d’autres États et s’adressent non seulement aux couples chinois, mais aussi russes, nigérians et d’ailleurs. Il n’est pas illégal de se rendre aux États-Unis pendant la grossesse, mais les autorités ont déclaré qu’il n’était pas permis de mentir aux agents consulaires et d’immigration sur les motifs du voyage dans les documents gouvernementaux.

L’attrait principal pour les voyageurs est que les États-Unis offrent la citoyenneté de naissance, ce qui, selon beaucoup, pourrait aider leurs enfants à obtenir une éducation universitaire aux États-Unis et leur fournir une sorte de police d’assurance pour l’avenir – d’autant plus que les touristes eux-mêmes peuvent demander la résidence permanente une fois que leur enfant américain aura 21 ans.

Liu et Dong devraient être jugés le 9 décembre.