Un couple britannique vient au secours des passagers d’un voilier alors que le navire est sur le point d’être écrasé contre des rochers

C’est le moment dramatique où un couple britannique est venu à la rescousse des passagers d’un voilier quelques instants avant que leur navire ne soit sur le point d’être écrasé contre des rochers à Minorque.

Après qu’une équipe de sauvetage espagnole ait abandonné les malheureuses victimes, Felicity Hanson et son mari Joe ont sauvé la mise en aidant à libérer le voilier de 38 pieds qui s’était coincé sur des rochers déchiquetés.

Les deux s’étaient réveillés à bord de leur voilier Gibsea 402 de 40 pieds dans le village de pêcheurs endormi d’Es Grau pour découvrir que le bateau derrière eux avait été traîné sur les rochers pendant la nuit.

Une houle d’est dans la marina de Mahon avait frappé contre tous les navires et leurs mouillages, mais le bateau derrière eux avait été heurté si loin qu’il était repoussé sur terre.

Felicity, 30 ans, consultante en marketing numérique, et Joe, 32 ans, comptable – tous deux de Manchester mais vivant maintenant à plein temps à bord de leur bateau – ont regardé un bateau pneumatique rigide de sauvetage espagnol tenter en vain de libérer le yacht.

« Nous nous sommes réveillés le matin et l’avons repéré comme s’il était juste contre les rochers », a déclaré Felicity.

« Nous avons regardé pendant une minute ou deux alors que de nombreuses côtes bourdonnaient autour de lui, puis nous avons vu le grand sauvetage arriver. Le bateau de sauvetage a essayé pendant peut-être 30 minutes, puis a abandonné. »

L’équipe de sauvetage avait tenté de tirer le bateau des rochers avec un câble de remorquage d’un pouce d’épaisseur tirant à plein régime. Mais après aucun succès, et n’ayant causé que d’autres dommages au bateau, le couple de Manchester est intervenu.

Joe était déjà allé donner quelques conseils, proposant l’utilisation de leur drisse – une corde utilisée pour élever ou abaisser la voile – à utiliser pour tirer le voilier des rochers. Cependant, cela avait été refusé par l’un des sauveteurs espagnols.

À ce moment-là, le propriétaire du bateau était retourné au navire, ayant affrété le bateau à des invités payants qui étaient actuellement à bord.

Ils ont commencé à aider le propriétaire en saisissant la drisse principale, en tirant le bateau sur le côté, tandis que le propriétaire tirait vers l’arrière avec sa corde tandis qu’un propriétaire de catamaran à proximité aidait en tenant la ligne.

« Nous avons commencé par saisir la drisse de GV et tirer le bateau latéralement avec notre bateau, puis le propriétaire a tiré vers l’arrière avec un autre bateau.

«La force nécessaire pour tirer le bateau sur le côté était supérieure à ce que notre petit six HP (chevaux-vapeur) pouvait faire. Un catamaran à proximité est venu aider avec leur dériveur de dix CV, ils ont tenu la ligne, et Joe les a remorqués aussi, donc nous avions 16 CV de force, ce qui n’était toujours pas suffisant.

Une fois qu’ils avaient formé un plan, il ne fallut qu’une minute pour que le bateau soit libéré des rochers.

Le couple de Manchester a filmé la scène et l’a téléchargée sur son compte Instagram @at-the-hansons où elle a été vue plus de 380 000 fois.

Le propriétaire a déclaré que si Felicity et Joe n’avaient pas aidé à libérer le bateau à temps, il aurait probablement été écrasé contre les rochers où il aurait été continuellement battu, provoquant son démantèlement. Il a ajouté que quiconque à bord du bateau aurait également pu être blessé.

L’impact environnemental aurait également pu être désastreux, du pétrole et du diesel pouvant être déversés dans l’océan.

Felicity et Joe ont appris plus tard que les invités de la charte n’avaient pas suivi les instructions du propriétaire en ne mettant pas assez de chaîne dans l’océan, ce qui signifiait que l’ancre ne tenait pas. Cela a fait que le bateau a été traîné jusqu’aux rochers où ils sont restés coincés jusqu’au matin.

« Le bateau était coincé sur des rochers à Es Grau, il y avait une houle d’est qui traversait un peu tous les bateaux et une brise du nord », a-t-elle déclaré.

«Cependant, d’après ce que nous avons compris depuis, les invités de la charte n’avaient pas mis assez de chaîne et l’ancre n’a pas tenu même si le vent n’était pas trop fort.

«Alors ils ont traîné et la houle les a jetés au sommet d’un gros rocher et contre la falaise.

Felicity a ajouté: “ Le bateau était miraculeusement étanche à l’eau, mais cela ne veut pas dire qu’ils étaient indemnes car le gouvernail avait tellement claqué sur les rochers qu’ils avaient totalement perdu leur direction, ils avaient des dommages à la coque sur la proue et le support de pois qui maintient leur arbre d’hélice et leur hélice en position a également été très endommagé.

« Ils sont maintenant dans un chantier naval en cours de réparation. »

L’équipe de sauvetage a causé plus de dégâts que nécessaire, ont affirmé Felicity et Joe, qui ont déclaré qu’ils tiraient avec force pour essayer de libérer le bateau au lieu de penser à la façon dont cela affecterait le bateau physique.

« Les professionnels étaient plus un obstacle qu’une aide », a-t-elle déclaré.

«Je sais que ce n’est pas leur travail de sauver des bateaux, ils sauvent des vies en priorité, mais nous pensons qu’ils ont fait plus de dégâts en essayant d’aider ce bateau.

« Ils ont tiré le bateau avec un énorme câble de remorquage, probablement d’un pouce d’épaisseur ou plus, et à plein régime, ils l’ont tiré vers l’arrière pour essayer de le décoller du rocher. »

« Cela n’a en fait pas bougé le bateau, mais a cassé le câble de remorquage, ce qui demande une force énorme. »

« Le bateau de sauvetage a essayé de tirer de la poupe avec une ligne de remorquage en marche arrière qui n’a pas fonctionné, puis ils ont fait demi-tour et ont essayé de tirer vers l’avant (plus de puissance), ce qui n’a pas non plus fonctionné. »

En tant que membres de la communauté des plaisanciers, Felicity et Joe savaient à quel point ce serait dévastateur pour le propriétaire si son bateau était complètement détruit, soit en laissant le bateau se faire écraser contre les rochers, soit en le brisant par des professionnels impitoyables.

« C’était formidable d’avoir pu aider le propriétaire, et nous étions si heureux que le bateau n’ait pas eu à devenir une opération de sauvetage », a-t-elle déclaré.

«Si nous ne l’avions pas enlevé des rochers, le bateau aurait dû être lentement démonté, en le retirant partie par partie, ce qui est tellement triste, et une tache sur une belle zone de littoral.

“ Ils étaient tellement reconnaissants de l’aide et que le bateau a pu être secouru, un de ses amis a contacté Instagram avec des mises à jour sur la façon dont le bateau se portait, etc. et nous a remerciés d’avoir filmé le processus, ce qui a également été très utile pour leur assurance .

« Nous aimons l’aspect communautaire de celui-ci, les professionnels ne pouvaient pas s’empêcher, mais en tant que communauté de croisière, nous savions à quel point cela serait dévastateur pour le propriétaire et nous voulions faire tout ce que nous pouvions pour les aider. »