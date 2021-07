Un couple britannique se lie à côté d’une fille hospitalisée de 6 mois

Lors d’un incident réconfortant, un couple d’Angleterre s’est noué à côté du lit d’hôpital de leur fille, faisant d’elle leur demoiselle d’honneur. Karim et Louise Rezaie, de Torquay dans le Devon, ont décidé de célébrer leur grand jour juste à côté de leur fille de six mois Layla, atteinte du syndrome CHARGE, une mutation génétique qui affecte sa vision, son cœur, son alimentation et son audition. L’anomalie congénitale a laissé Layla avec de multiples complications potentiellement mortelles et elle a été soignée au Bristol Royal Hospital for Children où la petite cérémonie de mariage a eu lieu le 21 mai. Le couple s’est fiancé l’année dernière alors que Louise était enceinte et voulait que Layla à la demoiselle d’honneur à leur mariage. L’hôpital pour enfants a félicité le couple sur sa page Instagram officielle et a partagé l’histoire touchante avec les photos de la cérémonie de mariage. Les parents voulaient se marier maintenant car l’avenir de Layla est incertain. La cérémonie a donc eu lieu au centre d’activités de l’hôpital et Layla, habillée en demoiselle d’honneur, a été poussée en toute sécurité dans l’allée par des infirmières sur son lit d’hôpital.

Layla est née à Noël l’année dernière à l’hôpital Torbay, Devon et admise à l’Unité de soins intensifs néonatals (USIN) à Derriford, Plymouth seulement 10 jours après sa naissance. Depuis mars, elle est à l’hôpital pour enfants de Bristol avec ses parents vivant dans un logement familial financé par l’association caritative de l’hôpital. Le couple s’est marié officiellement au bureau d’enregistrement local et est retourné au centre d’activités pour demander la bénédiction du révérend Tom avec Layla à côté d’eux. Le Centre a été transformé en un magnifique lieu de mariage par le personnel et l’aide d’une organisation locale qui a fait don de décorations, de fleurs et d’un gâteau. Une pancarte « Félicitations » a été accrochée sur le lit de Layla qui semblait joyeuse pendant la cérémonie.

Louise, 30 ans, a déclaré à la BBC que Layla semblait vraiment excitée alors qu’elle jouait avec sa baguette et sa robe et aimait l’attention des infirmières. Karim, 38 ans, un thérapeute psychologique a déclaré que la présence de Layla était la chose la plus importante car ils ne savent pas combien de temps elle vivra.

Comme aucun invité n’était autorisé à l’hôpital en raison d’un coronavirus, le personnel a pris la responsabilité de rendre la journée du couple spéciale avec de la musique de guitare en direct, un photographe et une vidéo d’amis et de famille. Le couple a remercié le personnel pour leurs aimables efforts et a déclaré qu’ils seront dans leurs cœurs pour toujours.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici