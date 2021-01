Lorsque le mari de Rosie a disparu alors qu’il faisait de la plongée sous-marine en 2018 et que Jonathan Gill-Moss a perdu sa femme d’un cancer, les deux ont été dévastés.

Ils ont rejoint un groupe de deuil pour surmonter leur perte, mais les deux étrangers y ont trouvé plus qu’un simple soutien. Rosie et Jonathan ont trouvé l’amour l’un dans l’autre et le couple s’est marié quelques heures seulement avant l’entrée en vigueur du lock-out au Royaume-Uni.

Les deux appartiennent à la ville de Kent et se sont mariés plus tôt cette semaine lors d’une petite cérémonie, signalé Courrier quotidien.

Ils ont commencé à sortir ensemble fin 2019, mais peu de temps après avoir trouvé le bonheur, Jonathan a été infecté par Covid-19 et présentait des symptômes sévères. Il est même tombé dans le coma alors quand il a rebondi, Jonathan s’est rendu compte qu’il voulait épouser Rosie.

La proposition est arrivée du lit d’hôpital de Jonathan lors d’un appel vidéo. Lorsque Jonathan s’est complètement rétabli, le couple a décidé de se marier avant Noël. Cependant, une fois que leur région a été placée au niveau 4, le couple a dû mettre fin à ses projets.

Parlant de cette époque, Rosie a déclaré que la nouvelle était bouleversante, mais rien comparé à ce à quoi elle a dû faire face en mars, alors qu’il était possible qu’elle perde Jonathan.

Elle a déclaré: «Et en regardant les pertes dévastatrices que tant de personnes ont subies cette année, ce n’était vraiment qu’un petit revers.»

Ils ont finalement décidé de se marier en présence de seulement deux de leurs amis au Mansion House à Tunbridge Wells. La décision est venue quand ils ont compris qu’un nouveau verrouillage était imminent et que cela pourrait interrompre leurs plans indéfiniment.

Les membres de la famille et les amis ont assisté au mariage lors d’un appel vidéo. En leur présence virtuelle, Rosie et Jonathan ont échangé leurs vœux et se sont mariés.

Le couple a quatre enfants issus de leurs précédents mariages. Rosie a trois enfants nommés Monty, Hector et Tabitha de son précédent mariage avec son mari Ben tandis que Jonathan est le père d’une fille nommée Holly.

Jonathan fait partie des 2957472 personnes au Royaume-Uni qui ont souffert de Covid-19 . La maladie a coûté la vie à plus de 79 000 personnes dans le pays.

Au Royaume-Uni, les gens prennent des précautions après une nouvelle souche de coronavirus a été trouvée dans le pays qui serait plus contagieux que la souche existante.

Pour garder la situation sous contrôle, le Premier ministre du pays Boris Johnson a annoncé le troisième verrouillage depuis Covid-19 fait surface dans le pays en 2020.

Les écoles ont été fermées et un ordre de rester à la maison a été adopté en raison de Covid-19 .