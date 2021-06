Un couple britannique qui a acheté une maison sans inspection découvre un grenier «secret» après avoir emménagé

L’achat d’une maison est l’un des moments les plus importants de la vie d’une personne, il est donc naturel qu’elle inspecte et vérifie tout ce qui concerne la nouvelle maison avant d’en devenir propriétaire. Cependant, un couple au Royaume-Uni a décidé d’acheter sa nouvelle maison sans l’inspecter physiquement. Comme ils avaient auparavant une bonne expérience avec le courtier immobilier, ils ont conclu l’affaire après avoir vérifié les photos de la maison et évité une visite physique «inutile» de la propriété pendant la pandémie de COVID-19. Mais, quand ils ont finalement emménagé dans leur nouvelle maison après deux mois, ils ont remarqué une chose étrange à ce sujet.

Partageant l’histoire de cette étrange découverte dans une vidéo TikTok désormais virale, la femme nommée Sissy Hankshaw a déclaré qu’elle et son partenaire avaient découvert une pièce secrète dont ils n’avaient pas été informés auparavant. Elle affiche ensuite la façade de la maison dans la vidéo, montrant un extérieur revêtu de bois peint en rouge et signale une partie du grenier qui est visible de l’extérieur mais n’avait pas d’accès de l’intérieur.

En faisant le tour de la maison, Sissy promène ses partisans dans différentes pièces de la maison et souligne qu’il n’y avait aucun moyen d’accéder au mystérieux grenier. La vidéo se termine avec Sissy entrant dans son dressing qui partageait apparemment un mur avec la pièce secrète. Elle poursuit ensuite en montrant un panneau de bois vissé à l’armoire qui partage un mur avec la pièce secrète.

Dans sa deuxième vidéo, Sissy et son partenaire dévissent ce panneau de bois pour révéler la pièce cachée qui a été séparée de la maison par un mur et aucun accès clair. Le sol de cette pièce était rempli d’un matériau isolant blanc, sous lequel se trouvait un sol fini. Sissy pointe également du doigt les nouveaux câblages et le toit, suggérant qu’ils l’ont fait récemment, mais dit qu’il est intéressant que quelqu’un ait dépensé de l’argent pour les sols et le toit sans terminer la pièce.

Les vidéos de la visite de la salle secrète de Sissy sont devenues virales sur TikTok, la première ayant obtenu 15,8 millions de vues, suivies de 3,7 millions de vues sur le deuxième clip.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici