Bien qu’une version mutée de coronavirus se répand au Royaume-Uni et dans d’autres parties du monde, y compris en Afrique du Sud, un couple britannique a réussi à trouver un moyen de vivre loin de la population humaine pendant ces périodes de test.

Un couple de Leeds, qui aime les voyages aventureux, a heureusement trouvé un moyen de rester à l’écart de la région peuplée alors qu’ils déménageaient dans un endroit isolé appelé Owey Island, au large de la côte ouest du comté de Donegal en Irlande. Les résidents de Leeds, Luke et Sarah Flanagan ont déménagé sur l’île le 14 mars 2020, deux jours avant le verrouillage du Royaume-Uni. Selon Leeds en direct rapport, l’île n’a ni électricité, ni gaz, ni eau courante.

Le rapport indique que le couple vit dans un petit chalet et s’est adapté à l’île rugueuse en utilisant des feux de charbon pour se réchauffer et un réservoir pour recueillir l’eau de pluie. Ils utilisent des bouteilles de gaz pour cuisiner et des panneaux solaires pour recharger leurs appareils électroniques. Outre l’eau de pluie collectée, ils utilisent également l’eau d’un puits pour se nettoyer et nettoyer leurs vêtements.

Pour répondre à leurs besoins alimentaires, Luke et Sarah cultivent leur propre récolte et élèvent des poules pour les œufs. Ils attrapent également du poisson frais et d’autres fruits de mer et se sont adaptés à l’environnement qui les entoure. Selon le rapport, le couple a appris pas mal de choses en vivant dans la région isolée. Luke, qui a commencé comme un pêcheur pas très bon, a travaillé sur ses compétences et a même réussi à attraper la goberge, l’un des types de poisson les plus courants dans la région.

Leeds en direct rapporte que même si l’île possède quelques maisons, elles ne sont habitées qu’en été. Le rapport mentionne en outre que la dernière fois que des humains ont habité la région en hivers remonte à 1974. Luke, 34 ans, et Sarah, 36 ans, ignoraient le long séjour de la coronavirus pandémie et a déclaré au site Web que le but de leur séjour sur l’île rocheuse de 300 acres était simplement de prendre un an pour profiter d’un rythme de vie plus lent et d’un nouveau mode de vie.

En raison de leur mode de vie très naturel et biologique sur l’île d’Owey, Luke a également appris la technique de conservation à l’ancienne consistant à saler ses fruits de mer afin qu’ils puissent être stockés et rester en bonne santé pendant des mois. Il n’y a qu’une seule façon de voyager de cette île et c’est avec l’aide d’un petit bateau vers une autre île, qui est ensuite reliée à l’Irlande continentale par un pont.