Un couple britannique dévoré par des crocodiles après avoir été ” brutalement assassiné et jeté dans la rivière par un gang impitoyable “

Un couple BRITANNIQUE a été assassiné, enfermé dans leurs sacs de couchage et nourri à des crocodiles par un gang de kidnappeurs impitoyable quelques jours après avoir enregistré un épisode de BBC Gardeners ‘World, a déclaré un tribunal.

Les botanistes respectés Rod Saunders, 74 ans, et Rachel, 63 ans, ont été pris en embuscade alors qu’ils cherchaient des graines rares dans une réserve naturelle isolée d’Afrique du Sud.

Rod et Rachel Saunders avec Nick Bailey de la BBC quelques jours avant qu’ils ne soient assassinés et nourris aux crocodiles Crédit : Nick Bailey/Twitter

Rod et Rachel Saunders ont été filmés pour Gardeners ‘World de la BBC Crédit : Robin Matthews/Facebook

Leur Toyota Land Cruiser a été retrouvée couverte de sang Crédit : Service de police sud-africain

Le couple aventureux passait six mois par an à parcourir les montagnes et les forêts à la recherche de stocks de graines de fleurs sauvages pour leur activité mondiale florissante de vente par correspondance.

En février 2018, ils ont parcouru 900 miles depuis leur domicile au Cap pour rencontrer une équipe de la BBC dans les montagnes du Drakensberg au Kwa-Zulu Natal, où ils ont été filmés à la recherche de rares glaïeuls.

Un selfie avec l’animateur de Gardeners ‘World Nick Bailey et une autre photo du producteur Robin Matthews seraient les derniers clichés pris d’eux vivants.

Après le tournage, l’horticulteur expert Rod et sa femme microbiologiste depuis 30 ans Rachel sont partis camper près d’un barrage près d’une forêt isolée.

Ils ont dit à un employé de leur société de semences Silverhill qu’ils se dirigeaient vers la réserve forestière de Ngoye à 90 miles au nord de Durban, mais qu’ils n’ont plus jamais entendu parler.

Les procureurs disent qu’ils ont été arrachés de leur camp, battus à mort et jetés d’un pont dans la rivière Tugela infestée de crocodiles.

Leurs corps en partie mangés et mal décomposés ont été récupérés par des pêcheurs quelques jours plus tard – mais étaient méconnaissables et ont été déposés séparément dans des morgues.

Ce n’est que quelques mois plus tard qu’ils ont été identifiés à la suite de tests ADN sur des corps non réclamés – celui de Rod en avril de cette année-là et celui de Rachel en juin.

Pendant ce temps, la police avait lancé une recherche à grande échelle et découvert que de l’argent avait été vidé de son compte.

Ils craignaient que le couple disparu ait été kidnappé par des terroristes de l’Etat islamique, a déclaré le tribunal.

L’unité d’élite du crime organisé des Hawks a lié les téléphones de Rod et Rachel à des suspects locaux qui avaient partagé des messages extrémistes, selon les allégations.

Au total, quatre suspects ont été arrêtés – trois en Afrique du Sud à environ 30 miles de la réserve et un aux Pays-Bas.

Trois ont été jugés cette semaine à la Haute Cour de Durban, accusés d’enlèvement, de meurtre, de vol qualifié et de vol.

Sayefundeen Aslam Del Vecchio, 39 ans, sa femme Bibi Fatima Patel, 28 ans, et leur locataire de l’époque Mussa Ahmad Jackson, 35 ans, nient toutes les accusations.

Le tribunal a été informé: “Il a été établi que les accusés tiraient de l’argent de divers distributeurs automatiques de billets, ce qui équivalait à un vol de 734 000 rands (37 000 £) et qu’il y avait eu vol de leur Land Cruiser et de matériel de camping.”

Les reçus dans le sac à main de Bibi Patel correspondaient aux achats effectués avec la carte bancaire de Rachel Saunders, a indiqué le tribunal.

Le locataire Mussa Ahmad Jackson a été arrêté un mois après le couple marié et aurait dit aux flics qu’il avait aidé à se débarrasser des corps.

Le tribunal a entendu: “Le 23 mars, le troisième accusé a été arrêté et il a fait une déclaration selon laquelle il a été réveillé par Patel à leur domicile le 10 février et lui a dit de rencontrer Del Vecchio sur la route.

“Del Vecchio dans le Land Cruiser et Patel et Jackson ont suivi jusqu’au pont de la rivière Tugela où ils l’ont aidé à retirer les sacs de couchage de l’arrière de la Toyota et ils les ont jetés avec des corps humains à l’intérieur dans la rivière.”

Le Toyota Land Cruiser des victimes a été récupéré le 19 février avec une grande quantité de sang de Rachel dans la zone de chargement.

L’acte d’accusation allègue également que lorsque les téléphones des trois suspects ont été analysés, les messages WhatsApp ont fait craindre qu’ils soient membres de l’Etat islamique.

Un message du 9 février 2018 expliquait comment ils devaient “tuer les kuffar (non-croyants) et enlever leur pseudonyme, détruire les infrastructures et semer la peur dans le cœur des kuffar”.

Le 10 février – le jour des meurtres – un message de Del Vecchio à sa femme et au locataire disait qu’il y avait un couple de personnes âgées dans la forêt.

Il leur a dit que c’était une bonne “chasse” et qu’il avait la “cible”, est-il allégué.

Et dans un autre message adressé à un inconnu, Del Vecchio aurait déclaré : “Quand les frères en kinya sortent et font ce travail, il est très important que le corps des victimes ne soit jamais retrouvé… Cela reste un cas de personne disparue”.

Le quatrième suspect aux Pays-Bas n’a pas été impliqué dans l’enlèvement et le meurtre.

Il a acheté les téléphones des Saunders et a été condamné à une peine avec sursis en échange de preuves vitales contre les trois autres, a déclaré le tribunal.

Le procès se poursuit.

Rod et Rachel se sont rencontrés alors qu’il était directeur de pépinière dans les célèbres jardins botaniques de Kirstenbosch au Cap et qu’elle était microbiologiste de premier plan dans une université voisine.

Rachel, née en Afrique du Sud – qui avait la double nationalité britannique après avoir épousé Rod – était une collectionneuse passionnée de graines indigènes et a voyagé dans tous les coins de l’Afrique du Sud pour trouver différents types de glaïeuls.

Rod a quitté son emploi pour la rejoindre dans ses voyages, et ensemble, ils ont créé une entreprise prospère vendant des graines dans le monde entier.

Rod et Rachel Saunders ont créé une entreprise de semences prospère Crédit : Pacific Bulb Society

Le couple aventureux passait six mois par an à chercher des spécimens Crédit : Robin Matthews/Facebook