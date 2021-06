Un couple britannique coupe un arbre en deux après un différend avec un voisin à propos de crottes d’oiseaux

Un «petit» différend entre deux voisins au sujet d’oiseaux nicheurs au Royaume-Uni a conduit à l’abattage d’un arbre de 25 ans au milieu, qui est maintenant devenu une «attraction touristique» et est devenu viral. La querelle sur la frontière a commencé lorsque l’arbre sur les côtés de la famille Mistry s’est ramifié sur le côté de Graham et Irene Lee à Sheffield, et le couple en colère l’a bientôt coupé en deux.

Selon un rapport de The Sun, l’arbre est là depuis 25 ans et taillé en forme de boule. L’arbre de cinq mètres de haut a été au centre de la longue dispute entre voisins et l’année dernière en mars, lorsque les Lee se sont plaints de l’arbre.

Les Mistry ont déclaré qu’ils avaient été « éviscérés » après avoir découvert que le couple de retraités, les Lee, avait fait appel à des élagueurs pour couper l’arbre exactement en deux, à partir du milieu.

Les Mistry les avaient auparavant suppliés de ne pas se livrer à une telle action, cependant, les Lee avaient apparemment pris leur décision.

S’adressant aux journalistes, Bharat Mistry a déclaré que ses voisins avaient commencé à se plaindre du trop grand nombre d’oiseaux dans l’arbre, ce qui aurait causé des dégâts dans leur allée avec les excréments. Ils ont également allégué qu’ils étaient dérangés par les gazouillis constants. Les Lee ont commencé à mettre un sac poubelle noir dans l’arbre pour empêcher les oiseaux de venir. Cependant, les oiseaux seraient de toute façon venus pendant cette saison et incapables de le supporter, les Lee ont appelé un arboriculteur pour le couper en deux.

Cependant, les Lee ont répondu en disant que les oiseaux ne posaient pas autant de problèmes que l’arbre lui-même, qui bloquait leur allée.

Les Mistry ont allégué que l’arbre avait été taillé en forme de boule d’un commun accord des deux côtés. Cependant, à la suite de l’incident, les familles ont coupé les contacts entre elles.

« Nous n’avons jamais eu de problèmes avec eux avant cela, nous nous entendions bien. Nos enfants jouaient avec leurs petits-enfants quand ils étaient plus jeunes, nous nous sommes toujours entendus », a déclaré M. Mistry à The Sun.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici