Un couple britannique avec un vaccin AstraZeneca fabriqué en Inde EMPÊCHE d’embarquer sur un vol à destination de Malte au milieu d’une rangée de jabs de l’UE

Un couple BRITANNIQUE vacciné avec un lot d’AstraZeneca de fabrication indienne n’a pas pu embarquer sur un vol à destination de Malte, a-t-on rapporté.

Steve et Glenda Hardy, 64 et 63 ans, n’ont pas été autorisés à entrer à l’aéroport de Manchester vendredi dernier, rapporte le Telegraph.

Ils n’avaient pas vu leur fils depuis plus d’un an et c’était leur troisième tentative pour lui rendre visite.

Le couple, originaire de Hull, a reçu le vaccin fabriqué en Inde en mars – mais le personnel de l’agence de voyages Tui les a arrêtés lors de l’embarquement.

Cela survient alors que cinq millions de Britanniques risquent d’être bloqués en vacances sur le continent parce que les doses ne sont pas reconnues par l’UE.

Mme Hardy a déclaré: « Nous venons d’être vidés.

«Nous pensions que nous nous étions couverts – nous avons payé les tests PCR, téléchargé l’application NHS et imprimé la lettre – mais nous sommes tombés au dernier obstacle. J’ai l’impression que nous sommes dans les limbes.

« Nous n’avons pas vu notre fils depuis qu’il a emménagé là-bas il y a un an. Nous avons eu nos vols remboursés par Tui, mais c’est à propos.

« Notre grande peur est de ne pas savoir quand nous pourrons aller à Malte. »

Les vaccins AZ fabriqués en Inde sont identifiables par des numéros – 4120Z001, 4120Z002, 4120Z003 – sur les cartes des destinataires après avoir été piqués.

Les numéros de vaccin Covid des Hardys ont été vérifiés par Tui et ils n’ont pas pu embarquer sur le vol car les autorités maltaises n’ont pas reconnu le jab.

M. Hardy a déclaré: «Lorsque nous avons pris notre vaccin – nous avions un vaccin – on nous a demandé de le prendre.

« Nous avons pris les deux doses. Nous ne savions pas ce que nous obtenions.

« Nous avons fait confiance au gouvernement à ce sujet. Boris Johnson a déclaré qu’il n’y avait pas de vaccin indien délivré dans ce pays.

« C’est évidemment un mensonge parce que c’est sur notre page.

« Le problème, c’est que nous ne pouvons pas voir notre fils. Nous avons sauté à travers les cerceaux… et puis nous avons été touchés par ça.

« C’était juste dévastateur… que diable sommes-nous censés faire ? »

Plus tôt ce mois-ci, le Premier ministre a déclaré qu’il n’y avait aucune raison pour que les Britanniques soient interdits d’Europe parce qu’ils ont reçu des doses d’AstraZeneca fabriquées en Inde.

Boris Johnson a déclaré qu’aucun vaccin indien n’avait été délivré dans ce pays. C’est évidemment un mensonge car c’est sur notre page Steve Hardy

Les injections ne sont pas encore autorisées par l’Agence européenne des médicaments (EMA), qui réglemente les vaccinations dans le bloc.

Cela signifie que le nouveau programme de passeport vaccinal de l’UE ne reconnaît pas la version du jab AZ, connue sous le nom de Covishield.

Certains États de l’UE, ainsi que l’Islande et la Suisse, ont déclaré qu’ils accepteraient les injections produites par le Serum Institute of India (SII).

La Grèce et l’Espagne sont parmi les pays qui accueilleront ceux qui ont eu les jabs.

Mais Malte – l’un des rares pays sur la liste des voyages verts du Royaume-Uni – ne le fera pas, rapporte le Telegraph.

Mme Hardy a déclaré : « Que fait-on à ce sujet ? Je pense que tout cela va être balayé sous le tapis… et les voyages vont s’ouvrir à tout le monde mais pas à nous. »

Un porte-parole de Tui a déclaré que les autorités maltaises les avaient contactées au sujet du changement des conditions d’entrée et ont déclaré que « les clients ayant réservé ont été contactés dès que nous en avons eu connaissance ».

Le certificat numérique Covid de l’UE a été lancé ce mois-ci et permettra aux Européens de voyager librement à travers le continent sans quarantaine ni tests rigoureux à l’arrivée.

Toute personne dans le bloc qui a été doublement piquée pourra traverser les frontières simplement en présentant une preuve numérique qu’elle a été vaccinée.

