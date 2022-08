Un couple britannique arrêté après avoir donné de la vodka à un bébé dans une vidéo choquante

Être parent est une tâche responsable et élever un enfant demande beaucoup de discipline et de dévouement. Ce sont les qualités qui manquaient à un couple britannique dont la vidéo leur a causé des ennuis. Selon un rapport du New York Post, la vidéo montrait le couple versant de la vodka dans un bonnet et commençant à le donner à leur bébé. Un homme et une femme ont été arrêtés après qu’une mère de Dartford, dans le Kent, a été filmée en train de donner de la vodka à l’enfant dans la vidéo pénible de 14 secondes – qui est devenue virale.

Le Mirror rapporte que la femme, qui serait la mère du bébé, est vue en train de verser la vodka dans le bouchon de la bouteille avant d’incliner la tête du bébé en arrière. Elle a ensuite versé la vodka dans la bouche du bébé alors qu’un homme torse nu dans la vidéo, supposé être le père, peut être vu en arrière-plan. L’homme n’était apparemment pas au courant de ce qui se passait.

Peu de temps après la diffusion de la vidéo sur les réseaux sociaux, les autorités ont confirmé que la police avait été appelée à une adresse à Douvres, au Royaume-Uni. La vidéo, qui a depuis été retirée, a également soulevé des inquiétudes pour le bien-être de l’enfant. S’adressant au Mirror, un porte-parole de la police a déclaré: “Lors de leur présence, les agents ont été informés des préoccupations concernant un enfant à une adresse dans la région.” La police a également ajouté que les mesures ont été prises pour protéger les personnes impliquées et qu’un homme et une femme ont été arrêtés, soupçonnés de cruauté envers les enfants plus tard le même jour. Cependant, le couple a depuis été libéré sous caution et une enquête est en cours.

Mirror confirme que les autorités locales sont au courant de la vidéo et le conseil du comté de Kent a confirmé que l’incident a été renvoyé aux services sociaux. Un porte-parole a déclaré à la publication britannique qu’ils peuvent confirmer que les services sociaux sont au courant des actions irresponsables et ont pris les mesures appropriées.

Un utilisateur qui partageait la vidéo sur Facebook a déclaré à Mirror que la plate-forme de médias sociaux la supprimait encore et encore.

