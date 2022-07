Un couple britannique abattu à leur domicile sur une île des Caraïbes où ils dirigeaient une compagnie de guides touristiques

Un couple BRIT a été retrouvé mort après avoir été abattu chez lui dans les Caraïbes.

Les flics d’Antigua ont lancé une enquête pour meurtre après que Tyrone Baptiste et sa femme Pia, de Leicester, ont été tués.

Tyrone Baptiste et sa femme Pia ont été retrouvés morts chez eux à Antigua Crédit : BPM Media

Le couple – qui dirigeait une société de guides touristiques appelée Tropical Adventures Antigua dans les Caraïbes – a été retrouvé blessé par balle mercredi.

La police a déclaré que Tyrone avait également été poignardé.

Tropical Adventures Antigua a partagé un hommage à Pia sur les réseaux sociaux, la saluant comme une “inspiration”.

Il disait: “Nous sommes attristés d’annoncer le décès de Mme Pia Baptiste, directrice générale de Tropical Adventures.

“Pia est associée à Tropical Adventures depuis près de 30 ans et a été le roc et la fondation sur lesquels notre entreprise a été bâtie.

“Nos condoléances et nos plus sincères condoléances vont à ses enfants et à toute sa famille à Antigua et à l’étranger. Que Pia et son mari Tyrone reposent en paix. Amen.”