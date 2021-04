Un couple britannique a visité le Kerala pour des vacances il y a 12 ans et est resté en arrière pour adopter 140 chiens de rue

L’amour pour les animaux de compagnie peut inciter les gens à déplacer des montagnes et, de la même manière, un couple du Royaume-Uni qui était venu en Inde en vacances a fini par y rester plus d’une décennie. Leur raison – ils sont tombés amoureux des chiens des rues de Kovalam au Kerala. Il y a environ 12 ans, Mary et Steve Muscroft ont décidé de venir visiter l’Inde pour deux semaines de vacances, mais en voyant l’état des chiens des rues dans la ville côtière, ils ont décidé de rester en arrière pour subvenir à leurs besoins. Et depuis lors, le couple est resté en arrière et aide désormais à élever près de 140 chiens et à les nourrir, les abriter, selon les rapports.

Au début, le couple avait sauvé deux chiens mais personne n’est venu les adopter, alors le couple a décidé de le faire. Le duo a ensuite annulé leurs billets de retour, loué un appartement et adopté les chiens. Depuis lors, le nombre des deux chiens n’a cessé d’augmenter et ce qui a commencé comme un lien immédiat avec les deux malheureuses créatures s’est transformé en une mission à vie pour sauver et protéger ces chiens des rues.

«Au cours des dernières années, nous avons reçu des réponses positives de partout. À l’heure actuelle, nous avons 140 chiens qui ont été sauvés de divers endroits », a déclaré Mary.

Mary, 52 ans, était une ancienne bénévole de la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) de Middlesex et son mari, Steve, 62 ans, dirigeait une entreprise de fabrication à Bradford avant de prendre sa retraite.

Le noble travail du couple s’est élargi au fil des ans et ils ont lancé une ONG nommée Street Dog Watch et, en vertu de celle-ci, ils ont sauvé, vacciné et stérilisé les chiens de leur région et ils recherchent maintenant également un financement participatif pour leur contrôle des naissances et anti- efforts de lutte contre la rage. Ils ont également investi 300000 £ de leur propre argent (31 075 800 Rs) dans Street Dog Watch et sont également souvent aidé par des collecteurs de fonds et les habitants et amis et touristes qui viennent leur rendre visite.

