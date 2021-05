Un couple blanc qui a «  battu un employé noir de l’hôtel  » et l’a qualifiée de «  singe  » ‘dansant et baisant des manifestants à la cour

ILS ont apprécié leur journée au tribunal.

Un couple blanc de New York accusé d’avoir fait équipe avec un employé noir de l’hôtel – caracolait et faisait des bisous à des dizaines de manifestants de Black Lives Matter alors qu’ils entraient mercredi dans la Cour supérieure de New London.

Philip Sarner et Emily Orbay, accusés d’avoir battu un employé noir de l’hôtel, ont provoqué mercredi les manifestants du BLM avec des mouvements de danse grotesques, des gestes vulgaires et des baisers soufflés. Crédit: WTNH News

Philip Sarner a été filmé en train de couper un tapis et de faire des gestes grossiers à son entrejambe tandis que sa co-accusée Emily Orbay a fait des bisous aux manifestants qui ont été entendus scandant: «Hé hé, ho ho, ces gens racistes doivent partir.»

En sortant, Sarner a été surpris en train de suivre son avocat alors qu’il portait une masse médicale bleue couvrant uniquement ses yeux et son nez.

Sarner et Orbay ont comparu devant le tribunal pour répondre des accusations d’intimidation en raison de partialité et d’agression, selon WTNH.

Sarner a également été frappé pour harcèlement après avoir passé des appels téléphoniques de belligérants.

Un couple blanc de New York fait face à des agressions et à des intimidations en raison d’accusations de partialité après avoir prétendument appelé Crystal Caldwell, une employée d’hôtel noire de 59 ans, « un vieux singe » et l’avoir battue dans un hôtel du Connecticut en juin dernier. Crédit: WTNH News

Philip Sarner et Emily Orbay se liguent sur Crystal Caldwell dans une buanderie d’un hôtel du Connecticut Crédit: WFSB

Crystal Caldwell dit qu’elle souffre de TSPT et revit la douleur du 26 juin 2020, lorsque sa tête a été piétinée à plusieurs reprises par le couple de New York Crédit: WFSB

Les procureurs ont fait des offres aux deux s’ils acceptent des plaidoyers dans l’affaire pénale.

« Au total, cela signifierait [Sarner] serait condamné à neuf ans, avec sursis après avoir purgé cinq ans », a déclaré l’avocat de Caldwell, M. John Strafci, après l’audience.

L’offre d’Orbay comprend une peine de six ans, avec sursis après en avoir purgé deux.

Les preuves contre eux étaient solides.

Chacune a été capturée sur CCTV en train de se frayer un chemin à Crystal Caldwell, une employée de 59 ans qui travaillait au Quality Inn à Mystic, dans le Connecticut, le 26 juin 2020.

Les images montrent Caldwell, qui est noir, essayant d’aider un invité avec la machine à glaçons.

Sarner se place derrière Orbay dans la salle de rafraîchissement et avec sa patte gauche, ponte Caldwell et la jette au sol où il procède à lui donner des coups de poing, de pied et de piétinement sur la tête.

Il aurait regretté qu’il lui «donnerait un coup de pied un **» et aurait même qualifié Caldwell de «vieux singe», selon The Day.

«Ça va être très long que je n’arrête pas de rêver de ses pas et de ses coups de pied, de ses coups de pied sur la tête», a déclaré Caldwell aux journalistes à l’extérieur du palais de justice. «Ça va être long.»

La danse et les baisers du couple étaient insultants pour Caldwell, qui se remet toujours.

« Vous pouvez dire par son comportement qu’il n’a aucun remords. » La seule chose dont il est désolé, c’est qu’il a été arrêté « , a déclaré son avocat Strafci aux journalistes.

Caldwell continue de guérir des blessures à la tête et aux yeux ainsi que du SSPT qu’elle a du fait de sa survie à l’attaque brutale, selon la station de nouvelles.

À l’époque, les New-Yorkais, Sarner, 39 ans, et Orbay, 29 ans, s’étaient plaints à la réception du manque d’eau chaude dans leur chambre.

Caldwell travaillait au bureau à l’époque.

Elle a proposé à un réparateur de l’aider à résoudre le problème ou a promis de leur donner une chambre différente, a rapporté The Day.

Cela n’a pas fonctionné.

Au lieu de cela, Caldwell a déclaré qu’elle avait été abordée par Sarner au téléphone avant que lui et Orbay ne la retrouvent et lui infligent la raclée.