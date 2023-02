Un couple avec sept enfants accueille désormais des quintuplés

Un couple avec sept enfants a décidé d’avoir un autre enfant mais a fini par avoir 12 enfants au total. La femme lors de sa dernière grossesse a fini par donner naissance à des quintuplés. Selon un rapport de Mirror UK, le couple est identifié comme étant Vince Clarke et Dominika. Originaire de Pologne, le duo partage deux paires de jumeaux Antoinette et Ziggy, 7 ans, et Charlette et Alexandar, 4 ans. En plus d’eux, ils sont les parents d’Elliot, 10 ans, Philip 12 ans et Grace qui n’a que 10 mois. C’était le dimanche 12 février, lorsque le couple polonais a accueilli cinq autres enfants.

Parmi eux, trois seraient des filles tandis que les deux autres seraient des garçons. Ils sont nés à l’hôpital universitaire de Cracovie, en Pologne. La maman qui est mathématicienne de profession aurait plaisanté sur le fait que le couple avait plus de chances de gagner à la loterie que de donner naissance à 5 enfants, dont la probabilité est de un sur 52 millions. Le couple considère cela comme rien de moins qu’un miracle.

Les bébés sont nés par césarienne à 29 semaines et chacun de leurs poids se situerait entre 1 lb 9 oz et 3 lb 1 oz. Tout en partageant la mise à jour de la santé des quintuplés, la mère a déclaré qu’ils avaient toujours besoin d’une assistance respiratoire mais qu’ils étaient tous stables. Le chef du service néonatal de l’hôpital, Ryszard Lauterbach, a déclaré que l’établissement médical attend le moment joyeux où il pourra laisser sortir tous les bébés en bonne santé. “Nous espérons que nous pourrons arriver au moment joyeux de les décharger”, a déclaré Lauterbach.

C’était il y a six ans lorsque le couple a déménagé en Pologne pour une «vie différente» après avoir passé environ 13 ans ensemble en Angleterre. Le père des quintuplés, tout en partageant son enthousiasme, a déclaré que bien que le couple prévoyait d’en avoir un seul, ils étaient tout à fait heureux d’en accueillir cinq. Non seulement les parents, mais même les frères et sœurs des nouveau-nés sont ravis de les accueillir dans leur grande maison. « Nous nous débrouillerons. Ma femme et moi n’avions pas prévu cinq ans mais nous sommes très heureux et les autres enfants sont ravis aussi. Nous avons une immense maison », a déclaré Vince, 55 ans, ingénieur logiciel de profession. Le nom des nouveau-nés serait Henry James, Arianna Daisy, Evangeline Rose, Charles Patrick et Elizabeth May.

