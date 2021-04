Un couple australien TWISTED a battu une esclave avec un poulet congelé et lui a jeté du thé chaud au visage pendant une campagne de huit ans d’abus choquants.

Les identités de Kandasamy et Kumuthini Kannan peuvent enfin être révélées après avoir été reconnus coupables de crimes contre l’humanité.

Kumuthini Kannan (à gauche) sort du tribunal de première instance de Melbourne Crédit: PA

Le mari et la femme pervers de Melbourne ont été accusés d’avoir intentionnellement possédé la femme en tant qu’esclave entre juillet 2007 et juillet 2015.

Leur identité avait été cachée pendant des années après avoir plaidé avec succès devant le tribunal pour une ordonnance de bâillonnement controversée.

Le tribunal a appris plus tôt que Kumunthini avait battu la femme avec un poulet congelé, lui avait éclaboussé du thé chaud au visage et lui avait versé des currys sur la tête.

La victime avait une température de seulement 28,5 ° C et souffrait de septicémie et de diabète non traité lorsqu’elle a été retrouvée, selon les rapports.

Plus tard, elle a passé plus de deux mois à l’hôpital pour se remettre de son calvaire.

Le couple risque maintenant jusqu’à 25 ans de prison et leurs trois enfants «ayant des besoins spéciaux» font face à un avenir incertain.

Kumunthini a fondu en larmes en entendant les verdicts de culpabilité et s’est effondrée sur les épaules de son mari, rapporte le Daily Mail.

Cependant, malgré le verdict de culpabilité, le couple a été libéré sous caution jusqu’à l’audience de détermination de la peine à la fin du mois de juin.

La femme âgée a été découverte par des ambulanciers paramédicaux en 2015 dans une piscine de sa propre urine et ne pesant que six pierres.

Elle a été retrouvée après s’être effondrée dans la maison du couple et ils l’ont appelée une ambulance.

Kumuthini Kannan et son mari Kandasamy avec leurs enfants Crédit: 9News

Leur identité avait été cachée pendant des années après avoir plaidé avec succès en faveur d’une ordonnance de bâillon imposée par le tribunal Crédit: 9News

Le tribunal a été informé que la victime était payée environ 1,80 £ par jour en échange de la garde des enfants, du lavage, du nettoyage et de la préparation des repas.

Elle avait espéré gagner suffisamment d’argent pour aider sa famille de retour en Inde, a-t-on dit au jury.

Le procureur de la Couronne Richard Maidment QC a déclaré plus tôt au tribunal que le couple s’était assuré d’avoir bien traité leur esclave devant les enfants.

« Les enfants l’aimaient beaucoup et l’idée qu’ils seraient toujours méchants avec elle ou qu’ils ne la traiteraient pas essentiellement comme faisant partie de la maison, est ridicule », a-t-il dit.

«De toute évidence, ils allaient être préoccupés par sa relation avec les enfants. Sa volonté de travailler dur. Il était important pour eux de la traiter, à bien des égards, comme un membre de la famille.

« Ils contrôlaient efficacement tous les aspects de sa vie, où elle allait, qui elle avait rencontré, contrôlaient son travail et ses loisirs dans la mesure où elle en avait un et dans tous les sens pratiques. »

M. Maidment a déclaré que la femme s’était initialement rendue à Melbourne deux fois pour s’occuper des trois enfants du couple et qu’elle était retournée en Inde à chaque fois.

Mais lorsqu’elle est revenue en Australie pour une troisième visite en 2007, elle n’est pas rentrée chez elle.

Le gendre de la femme s’est arrangé pour qu’elle travaille pour la famille à Melbourne et pensait qu’elle aurait été payée de manière appropriée, a déclaré le tribunal.