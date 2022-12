Un couple atteint de pneumonie a attendu 6 heures dans une ambulance froide à l’hôpital de Winnipeg

Un couple de Winnipeg qui s’est rendu à l’hôpital pour être soigné pour une pneumonie plus tôt cette semaine dit qu’ils ont dû attendre six heures dans le froid d’une ambulance de l’hôpital.

Alison Cox, 55 ans, a accompagné son mari de 66 ans au service des urgences de l’hôpital Concordia mardi après-midi, après avoir été très malade pendant des jours avec une pneumonie. Il ressentait de la douleur en respirant, était fatigué et avait de la fièvre et des frissons, a déclaré Cox.

Elle commençait également à présenter des symptômes de pneumonie, a-t-elle déclaré.

Le couple a d’abord rencontré l’hésitation d’une infirmière de triage, a déclaré Cox.

“Elle a dit:” Eh bien, pourquoi venez-vous ici? Tout le monde a des virus. Tout le monde a la grippe “”, a déclaré Cox.

“Mon mari est très, très malade. C’est pourquoi nous sommes ici.”

Ce n’est qu’après que l’infirmière a reçu les dossiers du médecin de famille du couple qu’elle a poursuivi le triage.

L’infirmière a dit à Cox qu’ils devraient être isolés.

Selon un porte-parole de l’Office régional de la santé de Winnipeg, c’est une pratique courante pour les patients présentant des symptômes de maladies respiratoires comme la COVID-19, la grippe et le VRS (virus respiratoire syncytial), qui mettent actuellement à rude épreuve les hôpitaux du Canada.

Mais Cox et son mari ont été emmenés à la baie des ambulances et on leur a dit d’attendre jusqu’à ce qu’il y ait de la place à l’intérieur.

“Une ambulance s’est garée là où nous étions assis. Et je pense … nous avons une pneumonie … et maintenant les gaz d’échappement sont sur notre visage”, a déclaré Cox.

Alison Cox, sur la photo, dit qu’elle n’a reçu de couvertures que trois heures après son attente de six heures dans la baie des ambulances. (Soumis par Alison Cox)

Mais alors que leur attente dans la baie des ambulances se poursuivait, Cox a commencé à enregistrer leur expérience sur son téléphone et à la publier sur les réseaux sociaux, car elle pensait que personne ne croirait ce qui s’était passé.

Au bout de trois heures, le couple a demandé aux ambulanciers paramédicaux qui venaient de garer une ambulance dans la baie une couverture.

Quatre heures se sont écoulées avant que quelqu’un ne vienne vérifier ses signes vitaux – ce qui est généralement fait au triage et à l’admission, puis surveillé.

Finalement, après six heures, le couple a été emmené dans une salle d’examen et a vu un médecin.

Cox pense que quelqu’un a contacté l’hôpital après avoir vu ses publications sur les réseaux sociaux, car elle a entendu le personnel parler de l’ordre de les amener à l’intérieur.

“Quelqu’un a dit à quelqu’un que nous devions sortir de cette baie d’ambulance”, a-t-elle déclaré.

« Des temps désespérés » : médecin urgentiste

Shay-Lee Sweeney dit qu’elle a vécu une expérience similaire dans le même hôpital avec sa grand-mère de 80 ans à l’automne.

En octobre, Sweeney a emmené sa grand-mère, qui était malade et s’aggravait progressivement, à Concordia.

Elle a été rapidement triée mais on lui a dit que parce qu’elle avait des symptômes de COVID-19, elle devrait être isolée.

Sweeney pensait qu’ils seraient emmenés dans une pièce séparée de l’hôpital, mais à son incrédulité, ils ont été emmenés dans la baie des ambulances.

“J’ai demandé [the nurse] si elle était sérieuse… et elle [said] qu’elle était », se souvient Sweeney.

Ils ont attendu environ cinq heures dans la baie, qui était chaude et humide, avec peu ou pas de circulation d’air.

À un moment donné, un ambulancier qui était venu avec une ambulance a utilisé un gant médical pour couvrir le capteur de la porte de garage basculante afin qu’il reste ouvert et laisse entrer l’air frais.

Shay-Lee Sweeney et sa grand-mère de 80 ans ont attendu dans la même baie d’ambulance pendant cinq heures en octobre. Il faisait chaud, humide et il n’y avait pas de circulation d’air, dit Sweeney. (Soumis par Shay-Lee Sweeney)

“L’ambulancier est sorti pour transférer sa patiente et elle s’est dit : ‘Je n’arrive pas à croire qu’il y ait encore des gens ici'”, a déclaré Sweeney.

Sweeney dit que l’ambulancier lui a dit que parfois en hiver, ils devraient garer l’ambulance à l’extérieur de la baie et faire rouler des brancards dans la neige jusqu’à une autre porte, afin d’éviter les personnes symptomatiques potentiellement infectées par le COVID-19 dans la baie.

Sweeney pensait que si l’hôpital pouvait tester sa grand-mère pour COVID-19, et qu’il revenait négatif, ils pourraient être déplacés.

Mais le personnel de l’hôpital a refusé.

Finalement, un médecin est venu à la baie pour vérifier sa grand-mère.

“Il a dit:” Oh wow, être ici est une première pour moi. Des temps désespérés, je suppose. “”

Elle a demandé au médecin s’ils pouvaient être déplacés à l’intérieur. Il est parti voir l’infirmière responsable, mais personne n’a suivi.

Quelques heures de plus se sont écoulées avant que sa grand-mère ne soit emmenée dans une pièce, diagnostiquée avec une pneumonie et renvoyée chez elle.

Sweeney et Cox disent que personne ne devrait être laissé en attente dans une baie d’ambulance en attendant un traitement médical, en particulier les personnes les plus vulnérables.

“Les soins que nous avons reçus étaient inexistants”, a déclaré Cox.

Baies d’ambulance utilisées «en de rares occasions»: WRHA

Un porte-parole de l’Office régional de la santé de Winnipeg a déclaré que les lois sur la protection de la vie privée des patients empêchaient l’autorité de discuter de cas spécifiques, mais a déclaré « qu’en de rares occasions, lorsque tous les autres espaces d’isolement sont pleins, les patients ont dû attendre dans la baie des ambulances pendant une courte période ». jusqu’à ce qu’une autre place se libère.

Cela “a été une pratique courante à travers le Canada dans de nombreux sites traitant de plus grands volumes de patients”, selon le porte-parole.

L’Office régional de la santé de Winnipeg ne tient pas compte de la fréquence à laquelle cela se fait, mais estime que c’est environ deux ou trois fois par semaine.

“Nous reconnaissons que la baie des ambulances n’est pas un espace idéal”, indique le communiqué.

Le porte-parole a également déclaré que des initiatives étaient en cours pour résoudre les «problèmes de flux de patients» à Concordia, notamment en augmentant le personnel et en créant une salle d’attente désignée pour les patients qui ne peuvent pas être isolés immédiatement.